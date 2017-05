Uma homenagem a Chico Science no Sesi

Caderno A - Capa

Uma atração especial é cartaz amanhã, às 20 horas, no palco do Sesi em Mogi das Cruzes. Trata-se de uma homenagem a Chico Science e à diversidade do movimento Manguebeat com o grupo liderado pelo músico Bruno Ferrari. O Mangue B comanda o show ‘Chico Vive’, com ingresso gratuito.

“Modernizar o passado é uma evolução musical”, esta é a frase que apresentou Chico Science (1966–1997) ao mundo sob o toque das alfaias. Assim começa o encontro em que o músico Bruno Ferrari encarna o cientista do mangue com maestria e informalidade, numa conversa constante com o público que, em muitos momentos, é levado além e se entrega nas releituras de cantos tradicionais de maracatus e cirandas e de clássicos da banda Nação Zumbi.

É numa atmosfera acolhedora de exaltação à cultura pernambucana e nordestina, que o grupo preenche o espetáculo com som, luz e vibração positiva. O Manguebeat é agente catalisador deste processo de valorização cultural, une maracatu, rock, hip-hop, funk e música eletrônica e defende o ecossistema biologicamente mais rico do planeta, criando um legado musical único que influenciou a geração dos anos de 1990.

O grupo conta com Bruno Ferrari como vocalista, na bateria está Gabriel de Toledo e Marcos Mossi na guitarra e no contrabaixo Juari Dovenas. Digo Castello é responsável pela percussão e alfaias.

Serviço

‘Chico Vive’

Mangue B

20 horas

Teatro do Sesi

Rua Valmet, 171, Braz Cubas

Gratuito