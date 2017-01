Uma esperança para milhares

Editorial, Opiniao

A concorrida disputa pelas 54 vagas abertas pela Câmara Municipal reflete a grave crise de empregabilidade do País. Os 17 cargos abertos pelo certame estão sendo disputados por 31137 mil candidatos, que realizam as provas em escolas de Mogi das Cruzes e São Paulo no domingo que vem, dia 22. Para algumas das opções, a relação de candidato/vaga assusta: 2.496 concorrentes disputam as duas vagas para telefonista e 892 pessoas concorrem ao posto de auxiliar de apoio administrativo.

Aberto em outubro do ano passado, o concurso público para o preenchimento dessas 54 vagas foi recomendada pelo Ministério Público, após uma análise sobre as contratações feitas pela Câmara. Essa é uma maneira de reduzir o número de comissionados e de melhor usar os recursos financeiros gastos com a folha de pagamento paga pelo contribuinte. Na prática, a efetivação dos selecionados combate a cultura do apadrinhamento político, que infla os gastos públicos, e prejudica o atendimento ao cidadão: não vamos generalizar, mas, boa parte das vezes, os contratados atendem a fins políticos e são pessoas despreparadas para as funções que exercem.

Para todos os cargos de nível médio e superior, a disputa está acirrada. O grande interesse resulta das dificuldades do cidadão em conseguir um emprego, além do que, uma seleção pública exerce grande poder de atratividade entre os mais jovens e nem tão jovens assim desempregados ou no subemprego, com salários baixos e poucos benefícios trabalhistas.

As causas são velhas conhecidas, a estabilidade oferecida por um empregador que não demite o servidor público, apenas o afasta em circunstâncias especialíssimas e extremas, e paga bom salário e oferece benefícios superiores à média das demais fontes de trabalho.

Uma parte dos inscritos deve desistir da prova, numa repetição do que ocorre nesse tipo de concurso, mesmo com preços de inscrições scrição consideráveis: a partir de R$ 55,00.

Essa oportunidade surge para os mogianos – e para os muitos concorrentes de outras cidades, em boa hora. Para os candidatos, é uma esperança de uma melhor colocação num início de ano sombrio. Em 2016, o Brasil fechou o período com 12 milhões de pessoas sem trabalho. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) divulgou quinta-feira última um relatório prevê um aumento 5,8% dessa massa de desempregados em 2017. O que significará 13,6 milhões de pessoas. A torcida é para que as estimativas falhem e a economia retome, de alguma maneira, a normalidade.