Uma difícil vizinhança

Editorial

É uma dura falha administrativa: não dá para ficar um mês sem limpar o piscinão do Parque Santana, o reservatório que livrou milhares de pessoas das enchentes, mas prejudica a vida de todos os vizinhos.

Construído no início dos anos 2000 para combater os estragos dos temporais e das chuvas um pouco mais fortes na região central, o piscinão se transformou num vilão. Por falta de limpeza constante, ele provoca mau cheiro e o aparecimento de animais peçonhentos, além de pernilongos e mosquitos que procriam em abundância no ambiente favorável: lama e mato.

O piscinão, na vizinhança, é problemão. O entorno desse grande reservatório de água desvalorizou o mercado imobiliário do Parque Santana. Quem mora ou possui propriedades naquela região foi prejudicado duplamente. Além do prejuízo no bolso, houve uma perda significativa na qualidade de vida.

Além da falta de limpeza constante, as promessas de se manter o local, durante a seca, em condições de uso, não foram cumpridas nem nos primeiros anos após a construção do reservatório.

O projeto inicial previa a realização de atividades esportivos e de lazer na área, nos períodos de seca. Isso, não durou um verão. Ou melhor dizendo, um outono. No verão o local é destinado a represar a água das chuvas.

Se esse projeto fosse levado a sério, parte dos problemas seria sanada: a utilização reprime o acúmulo do mato e lixo, cria um vínculo entre a comunidade e o equipamento público. Sem a ocupação, abandonado, o lugar atrai os desocupados e dependentes químicos.

O governo municipal não tem tratado o piscinão e nem vizinhança dele com a atenção necessária. Com razão, os moradores cobram uma mudança nessa postura: “O piscinão não trouxe nenhum benefício, porque não consegue conter nem mesmo as enchentes nas ruas próximas quando chove mais forte”, afirmou o motoboy Roberto Cassiano, em nossa reportagem de ontem.

Há um plano para a construção do segundo piscinão de Mogi das Cruzes, na Vila Ressaca. Não houve dinheiro, até aqui, para tocá-lo adiante. Um alívio para quem vive naquela região e se preocupa com a possibilidade de o projeto se tornar realidade: quem garante que mais pessoas não sofrerão as mesmas preocupações que há anos tiram o sossego e a saúde do Parque Santana?