Uma demora temerária

Editorial

Há 32 anos, a lei de autoria do então deputado estadual Mauricio Nagib Najar [1934-2001] garantiu à Serra do Itapeti a proteção ambiental que agora garante, à Região Metropolitana de São Paulo, um de seus principais pulmões verdes. Atualizar essa legislação desafia Mogi das Cruzes, Suzano e Arujá. Três décadas depois, ela começa a caducar não só por uma questão de tempo, mas de espaço mesmo. A pressão imobiliária sofrida por essas três cidades é devastadora porque uma questão primária: a população cresce e precisa de áreas para viver.

A solução para minimizar o impacto da ocupação do entorno da Serra existe: é a modernização da legislação, que patina há quatro anos dentro dos órgãos estatais.

É temerária a demora na atualização das normas de uso e ocupação desse território ambiental. Uma reunião entre técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, trata do andamento desse arrastado processo.

Em análise, um decreto de lei estadual cria quatro Unidades de Conservação Ambiental da Serra do Itapeti e estabelece mecanismos para a proteção e a participação da comunidade nas decisões tomadas sobre a ocupação e uso dessa área.

Muito nos interessa o capítulo que trata sobre a gestão participativa, que dará voz à da comunidade nas decisões futuras sobre o Itapeti. Atualmente, a proteção da Serra não conta com essa ferramenta, o que abre brechas para cochilos na aprovação de empreendimentos imobiliários, sem os devidos cuidados com as contrapartidas ambientais e sociais, necessárias para garantir a saúde dessa fatia da Mata Atlântica, possuidora de fauna e flora silvestre, ameaçada de extinção.

O que será da Serra do Itapeti no amanhã depende muito das definições protetivas que estão sendo discutidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e pela Fundação Florestal, onde tramita essa matéria.

A Serra do Itapeti é o maior e principal patrimônio ambiental de Mogi das Cruzes, com seus 51,6 hectares. A maior parte está no Município, 96% desse território (3% em Suzano e 1% em Arujá), o que faz aumentar exponencialmente a responsabilidade dos mogianos no trato desse ecossistema fornecedor de água limpa, ar puro, fauna e flora ainda expressivas.

Está nas mãos do governo municipal uma oportunidade de ouro de garantir, o mais rápido possível, a proteção dessa joia rara. Quatro anos já se passaram desde que a primeira versão dessa lei foi escrita. Felizmente, o Ministério Público tem sido peça-chave na proibição de irregularidades. Porém, o tempo dado aos aproveitadores e especuladores imobiliários segue contando a favor deles.