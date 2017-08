Uma conversa com o advogado mais antigo em atividade de Mogi

Cidades

SILVIA CHIMELLO

Considerado um advogado dos bons e reconhecido pelo sucesso na atuação em casos polêmicos defendidos nos 55 anos de carreira, o advogado Mário Kauffmann, 81 anos, acompanhou a evolução do sistema judiciário e aprendeu com os dois filhos, também advogados, a lidar com o processo informatização do judiciário. Apesar de não participar mais de audiências, presta assessoria jurídica no escritório com o sobrenome da família. Favorável à modernização das leis, não avalia como negativa a reformas trabalhistas aprovadas pelo Congresso Nacional, que ainda está analisando minuciosamente. Na semana em que se comemorou o Dia do Advogado, 11 de Agosto, O Diário conversa com o advogado sobre o exercício da profissão e assuntos como a política e a formação dos futuros colegas de bancada:

Profissão

Ter atuação reconhecida por seus pares é motivo de “orgulho” para Kauffmann. Ele dá a receita para o sucesso na profissão: se diferenciam os profissionais que estudam, se dedicam e agem com honestidade e respeitando os clientes, colegas, juízes e promotores. “O advogado com letra maiúscula é aquele que não busca a função apenas para ganhar dinheiro, mas que exerce a profissão por uma inclinação natural ou por um dom”. Ele critica o grande número de faculdades de Direito, especialmente aquelas que transformam o ensino em negócio, formando profissionais despreparados. Sobre isso, cita os baixos índices de aprovação nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “O exame é só para ver se o camarada tem condições de atender bem um cliente, mas as aprovações não passam de 20%, porque tem escola mais preocupada em não perder aluno, do que com a qualidade”. Na opinião dele, a categoria já foi mais unida. “Antes a convivência era harmoniosa e de respeito. Hoje um quer furar o olho do outro e não tem o mínimo de noção de respeito e ética profissional”.

Área trabalhista

No escritório de advocacia de Kauffmann, comandado pelo filho Paulo, onde atuam outros cinco profissionais, as causas são prioritariamente trabalhistas. Ele conta que desde a Faculdade se destacou especialmente na área trabalhista. Estudou no Largo São Francisco, na mesma época do presidente Temer, que se formou um ano depois dele. “O Direto do Trabalho mexe mais com valores íntimos das pessoas. A ação por dano moral, por exemplo, tem efeito didático para mostrar que é preciso tratar as pessoas com dignidade, e a pecuniária, que é a multa, mexe no bolso afeta a pessoa”

Tempos modernos

O jurista enfatiza o orgulho que sente dos dois filhos, Paulo e Carlos, que optaram pelo Direito, carreira que deve ser seguida pelas futuras gerações Kauffmann. “Sem ajuda deles teria problemas para advogar, porque sei apenas o básico sobre computador”, comenta. Também não faz mais audiências: “Já passei da idade e a minha irritabilidade está muito acentuada e talvez me indispusesse muito rapidamente com juízes, promotores e colegas, o que não convém. Estou mais na retaguarda atualmente”.

Reforma Trabalhista

O advogado defende a modernização da legislação trabalhista e não acredita que a reforma trabalhista vá implicar em grandes perdas para o trabalhador. Ele está estudando as mudanças para decifrar todos os itens e orientar melhor os clientes. São mais de 400 alterações expressivas, mas ele observa que os direitos básicos foram mantidos, como horas extras, férias e outros benefícios. “O que houve foi uma modernização da Consolidação da Lei do Trabalho de 1943, que vem sendo remendada por jurisprudência por falta de uma adequação”. Um dos destaques, na visão dele, é o fato de a nova lei acentuar a obrigação da veracidade tanto na propositura como na defesa, porque gera a litigância de má fé e traz uma indenização adicional. “Um patrão precisará de embasamento para dizer, por exemplo, que o funcionário cometeu justa causa. Isso também evitará petições com proposituras de advogados que pratica o copia e cola para reclamar até de coisas que nem o cliente imaginava pedir”

Judicialização da política

No entendimento de Kauffmann, todos os processos e denúncias de corrupção, Lava Jato e outras situações acabaram interferindo no relacionamento entre os poderes, fato criticado pelo advogado. “A regra da tripartição dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário não pode ser violada. O certo é cada um na sua. A independência dos poderes é fundamental para uma convivência harmônica e democrática, cada um têm as suas atribuições e suas prerrogativas; por isso a constituição tem que ser preservada a todo custo, porque estabelece o que cada um pode ou não”.

Fatos marcantes

O que considera o ápice da sua atividade profissional, ocorreu em 1972, quando assumiu a defesa de 22 pessoas consideradas comunistas e subversivas de Mogi das Cruzes. No total eram 22 e defendeu 12 deles na Justiça Militar, conseguiu a absolvição de 10 deles em primeira instância e dois com recursos no Tribunal Superior Militar. Também conseguiu o reconhecimento de dois movimentos grevistas de professores da UMC e UBC em 88 e 89, época que essa prática era ilegal.

Um dos mais antigos em atividade na OAB de Mogi

O advogado Mário Kauffmann, nascido em São Paulo em 1936, mora em Mogi das Cruzes desde criança. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco, em 1962, montou escritório de advocacia em Mogi das Cruzes em junho de 64, para atuar na área trabalhista empresarial. Fez pós-graduação, com mestrado em Direito do Trabalho na Faculdade de Direto da Pontifica Universidade Católica (PUC) de São Paulo.









Foi eleito presidente da 17ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Município nos anos de 1971 e 1972. Hoje é o advogado mais antigo da instituição, em atividade. Participou de diversos congressos, palestras e conferências nacionais e internacionais. Também foi professor de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).

Dono de sólida carreira, o jurista conquistou muitas vitórias e tem nome reconhecido e muito respeitado pelos colegas. Passou o comando dos trabalhos para o filho Paulo Kauffmann desde 1993, mas continuou na linha de frente. Atualmente não realiza mais audiências, mas assessora e acompanha de perto tudo que acontece no escritório. Atuou como advogado sindical e tem uma vasta experiência como consultor jurídico.

Entidade possui 2,5 mil inscritos

A 17ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi das Cruzes lançou anteontem, no Dia do Advogado, o ‘Selo Amigo da Mobilidade’, que vai qualificar os estabelecimentos comerciais do Município que cumpre todas as exigências para garantir o acesso às pessoas especiais. A marca foi instituída durante a realização da roda de conversa, promovida pela instituição para discutir o tema com profissionais e representantes de entidades envolvidas com a causa.

De acordo com o presidente da OAB de Mogi, Marcelo Inocêncio, a partir de agora a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência pretende buscar parceiros e técnicos da área de construção e acessibilidade para compor uma comissão e fazer uma avaliação dos estabelecimentos interessados. Segundo ele, “acima de tudo essa é uma forma de chamar atenção e provocar uma discussão que possa causar eco e despertar o interesse da sociedade para sobre a necessidade de respeitar os direitos das pessoas com problemas de acessibilidade”.

A OAB de Mogi das Cruzes, que possui cerca de 2.500 inscritos, atua em diversas áreas através de comissões específicas, como a da Mulher, Meio Ambiente, Consumidor e muitas outras em defesa da cidadania. Também oferece cursos através da Escola Superior de Advocacia, com uma extensa grade de cursos de extensão universitária.