Uma chance para melhorar

Editorial

Surpreendido pela proximidade do fim da concessão do Terminal Rodoviária Geraldo Scavone, o governo municipal terá de errar o mínimo possível nos estudos para o lançamento da concorrência pública, a ser lançada nos próximos dias, e garantir melhorias para os usuários durante o certame.

Com 30 anos de funcionamento, a nossa rodoviária é modesta, acanhada, de um cinza angustiante, e, o mais grave, ineficiente para o atendimento à Cidade que mais do que duplicou o número de habitantes desde sua abertura. Na década de 1980, éramos 197 mil moradores (IBGE). Hoje, somos 429 mil.

Curiosamente, o número de usuários não mudou na passagem desse tempo, segundo informações da administradora do terminal, a Socicam. Apesar do crescimento populacional, as perspectivas de uso daquele espaço – 30 mil pessoas por dia – caíram por terra com as transformações ocorridas na mobilidade intermunicipal. As pessoas usam mais o carro próprio, ônibus fretados, trens e o transporte clandestino, que segue firme e forte em Mogi.

Mesmo diante desse quadro há um público fiel aos ônibus rodoviários, que interligam a Cidade a destinos como o litoral, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E também para a Capital. E é a esse público que o governo municipal deve respostas e melhorias.

Os passageiros encontram problemas no embarque e no desembarque, que não comporta o número de usuários, nos dias comuns ou em períodos de feriados e férias. Ali, há pouco espaço para uma expansão porque o terminal também abriga as linhas intermunicipais urbanas.

Quando se conhece outras rodoviárias, tem-se a exata noção de como a de Mogi está parada no tempo, apesar de limpa. É comparada, sem erro, a uma rodoviária de cidadezinha do interior.

E quando o prefeito Marcus Melo conta que foi surpreendido com a proximidade do fim do contrato de concessão, ele confirma uma falta de atenção do governo municipal a um espaço público, usado diariamente por cerca de 4 mil contribuintes.

As bases dessa concorrência vão testar o poder de planejamento e de visão da nova administração.

Este jornal reuniu sugestões que podem servir nesse momento. Como a dada pela arquiteta e professora Ana Maria Sandim: o esgoto dos banheiros e demais dependências da rodoviária é jogado sem tratamento no poluído Córrego do Lavapés, no caminho do Rio Tietê. Ela sugere a instalação de, pelo menos, uma fossa séptica.









Tem-se pouco tempo, o contrato com a Socicam termina em março, mas há como reverter alguns erros mais gritantes do passado.