Uma avenida sem CEP

Editorial

A confusa numeração e a ineficiência do Código de Endereçamento Postal (CEP) complicam a vida dos moradores da Avenida Julio Simões, há um ano e meio, desde o fim de intervenção viária que mudou para melhor, sem dúvida, a vida das centenas de famílias, que passaram a contar com a infraestrutura viária e a canalização do Córrego dos Canudos, obras que supervalorizaram uma extensa região do Distrito de Braz Cubas .

Porém, com a falta da “identidade” postal para o recebimento de cartas, cobranças e encomendas postadas pelos Correios, os moradores e comerciantes têm problemas diários para o recebimento de produtos e principalmente das contas mensais.

Numa das últimas promessas sobre a regularização dos números e do CEP, a Prefeitura previa sanar as reclamações no final do ano passado. Sem o novo cadastramento numérico, a vida na Julio Simões é marcada por prejuízos gerados em situações que vão da falta de entrega das correspondências às dificuldades para o pagamento das contas de serviços essenciais.

O ordenamento numérico nunca foi tarefa fácil porque implica em grandes pesquisas e na atualização cadastral. Por isso, há tantas ruas com números malucos. Mas a demora no atendimento ao pleito é injustificável.

E ainda ocorreu, nesse caso, um problemão daqueles: depois de muito reclamar e esperar, um número de CEP foi definido pelos Correios, só que o código remete a uma rua da Vila Brasileira que nada tem a ver com a Julio Simões.

Outras preocupações possuem os moradores, como os rachas, os lixões clandestinos, a depredação dos postes, resultantes de desvios de comportamento do cidadão, todos também passíveis de cobranças do poder público, a quem cabe cuidar da fiscalização, da limpeza pública e da segurança.

Mas, essa dor de cabeça com o CEP passa dos limites toleráveis. Daqui a pouco, a revitalização dessa região, que ampliou o ritmo do adensamento urbano da região, vai fazer dois anos, sem que uma atenção básica – a chegada dos Correios, tenha sido resolvido.

As cobranças feitas pelos moradores, como o senhor Rosevelt Ledesma Casado, que há tempos pede a limpeza de um terreno municipal, ao lado da casa dele, onde animais mortos e outros detritos são jogados, demonstram um lamentável descuido do poder municipal com aquela comunidade.