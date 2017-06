Um som de funk que incomoda muita gente

Informação

Os primeiros passos para transformar a Praça Francisca de Campos Mello Freire, no Bairro Monte Líbano, no mais novo cenário das noitadas mogianas de funk, à base de muito barulho, bebidas, outras drogas e muita confusão, registrados no último final de semana, provocaram imediata reação dos moradores. Importunados com o som alto de um carro que embalou, com música da pior qualidade, o final da noite de sábado e começo da madrugada de domingo dos prédios vizinhos, os moradores protestaram e exigiram a presença policial para impedir que passem a ocorrer ali as mesmas badernas já registradas junto à praça central do Nova Mogilar. Após reportagem deste jornal, o caso repercutiu junto à Câmara e o leitor Fausto de Barros Prieto também enviou a esta coluna a seguinte mensagem eletrônica: “Confirmo o teor da reportagem “Som de funk provoca transtorno”, no que se refere aos problemas ocorridos todos os finais de semana (sexta, sábado e domingo), na Praça Francisca de Campos Mello Freire. No último sábado, referido na reportagem, por volta de um hora, liguei para 190 e fui orientado a registrar a reclamação pelo site policiamilitar.sp.gov.br, no campo “ocorrência de barulho”. Segundo a atendente, o atendimento seria muito mais rápido, porque faria o registro imediatamente, e não pelo atendente que registrava outras ocorrências. Só que depois de preencher todos os meus dados, no próximo campo, referente ao local da ocorrência, foi impossível incluir o endereço pelo nome da Praça, ou pelas ruas José Eloy Pupo ou Professor João Cardoso Pereira. Após meia hora tentando, percebi a chegada de uma viatura policial e a saída de alguns dos ocupantes da Praça. Desisti. Se a PM organiza seus efetivos com base nos registros, ficou impossível da minha parte registrar a reclamação. A ação da PM e da guarda civil deve ser preventiva, antes de instalada a confusão, porque depois, vai haver confusão e desgaste das instituições.”

Resultados

O Itaquá Garden Shopping está comemorando os resultados do primeiro mês de funcionamento. Segundo informa a direção do empreendimento, foram registrados perto de R$ 16 milhões em vendas no período, o que representa, algo em torno de R$ 500 mil/dia. Mais de 300 mil visitam o centro de compras que anuncia para as próximas semanas a inclusão do Boticário e Lojas Americanas no mix de atrações do local.

Junho Verde

A Prefeitura de Mogi promete uma extensa programação de palestras, visitas, shows, concursos e outras atrações para este mês, em vários pontos da Cidade, especialmente nos parques e auditórios. O Junho Verde, como será denominado o roteiro de atrações, deverá discutir mais a fundo, entre outros assuntos, a preservação do principal manancial do Município, o Rio Tietê, tema de palestra, mesa redonda e assunto obrigatório para os concursos de fotografia. O Semae também será destaque entre os eventos.

Difícil, mas…

Por mais difícil que isso possa vir a ser concretizado, há informações seguras de que a direção do PR teria alertado os dois candidatos à reeleição a deputado federal e estadual de Guararema, respectivamente, Marcio Alvino e André do Prado, para que evitem fazer campanha em Mogi, nas próximas eleições. Aqui, o espaço deverá ficar livre para os candidatos mogianos a estadual, Marcos Damásio (PR) e a federal, Marco Bertaiolli (PSD). Dá para acreditar?

Do alto

O prefeito Marcus Melo (PSDB) e o engenheiro e empresário Rodrigo Kuntz, diretor da BRVant, fabricante de drones com sede em Braz Cubas, estão conversando sobre o uso desses equipamentos para ajudar no controle a invasões em áreas públicas de Mogi das Cruzes. Melo quer saber detalhes sobre o uso dos veículos aéreos não tripulados com esta finalidade, já que as tentativas de invasões a terrenos em Mogi têm sido uma das grandes preocupações da atual administração.

Cotidiano



Frase

Ou o Brasil se salva com a Constituição, ou vamos ter mais problemas.

Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre a atual situação política e institucional brasileira