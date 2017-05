“Um Ratinho e a Lua” é atração no Sesi de Mogi

Caderno A - Capa

O Sesi de Mogi das Cruzes apresenta uma atração especial nesta sexta-feira e sábado. Trata-se do espetáculo “Um Ratinho e a Lua”, montagem com dramaturgia, direção e manipulação de bonecos de Rafael Curci. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu Sesi (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

Esta é a história de um amor impossível, contada com humor, cheia de avanços impetuosos, retrocessos e desejos que parecem inalcançáveis. O protagonista, um pequeno e obstinado ratinho chamado Gualdo, deseja conhecer pessoalmente sua eterna, mas inalcançável, namorada, ninguém menos do que a Lua. O apaixonado ratinho é arrojado, possui qualidades que o impulsionam a buscar maneiras de cruzar o espaço e, assim, aproximar-se de sua amada e viver feliz para sempre ao seu lado.

Gualdo vive a aventura de todo o ser humano que confia em si e trabalha para superar obstáculos. A técnica de animação usada é uma variação da japonesa bunraku, por meio da manipulação direta, sem varas nem fios, tornando a experiência dramática inesquecível, vívida e completa em conteúdo, emoção e envolvimento.

Rafael Curci

Titeriteiro, escritor, dramaturgo, diretor e teórico, Rafael Curci é uruguaio com formação na Argentina. Com mais de 30 anos de carreira, o conceituado diretor e dramaturgo de teatro, tem mais de 30 peças e tornou-se referência internacional no segmento do teatro de animação, com destaque na criação, direção e manipulação de bonecos.

SERVIÇO

“Um Ratinho e a Lua”

19 e 20 de maio (sexta, às 15h, e sábado, às 16h)

Teatro do Sesi

Rua Valmet, 171, Braz Cubas

Entrada gratuita (Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo)

Informações: 4723-6900

mogidascruzes.sesisp.org.br