Um passeio por Mogi de 1929

Chico Ornellas

Isto é um convite. Não lhe exige traje formal e não lhe impõe horário. Pede-lhe um tempo de tranquilidade. Cerre os olhos por alguns segundos ao final desta frase e imagine-se voltando no tempo, retrocedendo 88 anos.

Vamos passear por nossa Cidade? Estamos em um domingo de julho de 1929. Você acordou pouco mais tarde que o convencional. Espreguiçou. O café foi rápido, logo depois de apanhar o jornal do dia. O de Mogi chamava-se “Folha do Povo” e comemorava seu primeiro ano de circulação. Por isso, tinha uma edição especial de 16 páginas.

Mogi das Cruzes, nessa época, não chegava a 20 mil habitantes; mas tinha, ainda assim, uma vida cultural intensa. Chegava a apresentar, a cada ano, 12 óperas, 5 concertos, 26 espetáculos diversos e 598 sessões cinematográficas. Por aí foi iniciada a abertura do trecho Mogi-Jacareí da estrada de rodagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quando prefeito, o médico Deodato Wertheimer, que fora eleito em 1921 hospedou, nesse ano, Washington Luiz Pereira de Souza em sua casa. O “paulista de Macaé” que em seguida seria eleito presidente da República e para quem “governar era abri estradas”, acabou firmando uma grande amizade com Deodato, a partir dos contatos políticos que celebraram nessa época. Há pouco havia sido demolido um dos mais antigos prédios que a Cidade tinha: as antigas instalações do Convento do Carmo, construídas no século 18, vieram abaixo para dar lugar ao edifício que está hoje na Rua São João. A Cidade ainda se recordava da briga de operários que acabou com um morto e muitos feridos no bairro do Botujuru e do tremor de terra que acordou toda a população local. Também não tivera tempo para esquecer que o médico Deodato Wertheimer havia operado Marciano Papudo, uma figura folclórica que vivia por aqui. Extraiu-lhe o papo.

Previous

Next praça-01

praca

Nesse tempo, a imprensa local insurgia-se contra aquelas que chamava de “decaídas” e habitavam a Rua Barão de Jaceguai, no trecho próximo ao Jardim Público, considerado pedaço impróprio da Cidade para a frequência de “gente de família”. Havia pouco, Mogi perdera frei Brocardo de Viliéger (tinha 46 anos de idade) e inaugurara, na Praça Oswaldo Cruz, recentemente reurbanizada, sua primeira bomba de gasolina. Antes dela, os 100 automóveis que então havia eram abastecidos por latas de combustível vendidas nos armazéns locais. No setor automobilístico, cinco mogianos realizam uma façanha: Carlos Alberto Lopes, Zoé Arouche de Toledo, Epaminondas Freire, João Cardoso Pereira e Benedito Moacyr Lopes empreenderam a primeira viagem de carro até o Rio de Janeiro. Cobriram o percurso de ida em 26 horas. Mas, autorizados pelo governo, voltaram pela nova estrada, ainda em obras e demoraram “apenas” 11 horas.

Pois foi nessa Cidade que a edição de 14 de julho de 1929 da “Folha do Povo” anunciava fatos interessantes. Como editais de leilão de imóveis, contestação de cobrança de promissória já paga e atos do então prefeito Carlos Alberto Lopes. O prefeito anunciava, por exemplo, que as obras de calçamento das ruas da Cidade passariam a ter a colaboração de proprietários de imóveis nelas localizados, à razão de 60 mil réis por metro de testada, pagos ao longo de 8 anos em 16 prestações semestrais. Quem pagasse à vista teria desconto de 20%. Nesse mesmo dia, o mesmo prefeito informava que os automóveis de aluguel pagariam, para a Prefeitura, taxa anual de 50 mil réis.

No pedaço de anúncios imobiliários, comunicava-se a venda, “por motivo de doença em família”, de 5 lotes de terrenos na Rua 13 de Maio (atual Deodato Wertheimer), por 700 mil réis cada um. E, também, “um magnífico sobrado novo, de stylo moderno, com 8 accommodações, cosinha, jardim de frente e grande quintal fechado. É negócio de ocasião e proprio para familia de tratamento”.

O jornal também comunicou, em sua edição especial, o resultado da apuração de votos para o concurso que elegeria as moças mais bonitas de Mogi. Foram votadas, em ordem decrescente: Helena Ferraz, Regina Fernandes, Eunice Fonseca, Bebé Magnolia, Biluta Muniz, Elvira Milk, Doracy Gonçalves, Nilza Pinto de Almeida, Gessy G. Leite, Yolanda Alves, Albina Cardoso, Maria do Socorro, Adelaide do Carmo, Zuleika Ferreira, Clarice do Carmo, Amelia Jorge Assef, Ondina Santos e Cecília Campos.

Dedicou espaço para divulgar fotos das obras do Matadouro Municipal, em Braz Cubas; da nova sede da Associação Comercial, na atual Avenida Fernando Pinheiro Franco e do posto médico instalado, pelo dr. Deodato Wertheimer, na Rua José Bonifácio.









Outro destaque foi para o resultado de um concurso literário envolvendo crianças de Mogi das Cruzes. A foto mostra Alba Lucia Costa, Aurora Urizze, Alice Costa, Regina Fernandes (organizadora do concurso), Milton Aragão, José Pires, Carlos Pires, Oswaldo Barroso, Ivan Arouche de Toledo, Francisco Pires, Benedicto de Oliveira Mello, Synesio Siqueira e Expedito A. de Castro.

Nesta Cidade de 88 anos atrás, figura curiosa era o prefeito. O imigrante português franzino que chegara a Mogi das Cruzes após rápida passagem, como auxiliar de topógrafo, pelas obras da Adutora da Cantareira, em São Paulo, era uma pessoa especial. Quem o conheceu tinha-o como um gentleman, incapaz de uma indelicadeza. Dedicou-se, em Mogi das Cruzes, à construção civil. Sob sua coordenação, ergueram-se os prédios dos antigos cines Urupema e Avenida; a primeira sede do Clube de Campo e mais de mil residências. Foi esse imigrante português franzino, Carlos Alberto Lopes, que ingressou na política em 1927. Elegeu-se vereador em um ano, vice-prefeito no ano seguinte; mais um e assumiu a Prefeitura. Deu início então à atuação política de toda a família, que marcaria para sempre a história local. Além dele próprio, um irmão (Chico Lopes) também foi prefeito; assim como um sobrinho (Nenê Lopes). Cunhados, sobrinhos e aparentados incursionaram igualmente pela política, mantendo uma hegemonia de 40 anos, que só seria desafiada no final da década de 60.

Carlos Alberto Lopes ocupou a Prefeitura de Mogi das Cruzes por quatro vezes. Não é difícil traçar seu perfil para os que não tiveram o privilégio de conhecê-lo: o seo Carlos, como o tratavam, morou a maior parte de sua vida, de quase 90 anos, na residência que ele próprio construiu, uma chácara, que ocupava todo um quarteirão na Rua Afonso Pena. Detalhe da casa é emblemático da personalidade do seu morador: para o lazer de sua filha Nanci, mandou fazer uma casa de bonecas. Com todos os detalhes: havia varanda, sala de estar, cozinha, quarto, banheiro e lavanderia. Em cada um dos cômodos, mobília em tamanho reduzido, incluindo fogão, banheira, armários, poltronas e camas. No quintal, uma piscina onde seo Carlos praticava natação toda manhã. Em uma manhã, já com 83 anos de idade, seo Carlos foi nadar. Aproveitou para inspecionar o poço da chácara. Caiu. Ficou, o senhor de 83 anos, no fundo do poço a gritar por socorro. Como ninguém o atendesse, acabou ele escalando a corda do poço para safar-se do imprevisto.

QUEM É



CRONISTA – Como Martinho, também era carioca de Vila Isabel. Como Martinho, também tinha preocupações sociais e uma incrível paixão pelo samba. E pelo carnaval. Sujeito ereto de físico e de alma, também de caráter, Nicanor Paraguassú chegou a Mogi das Cruzes para trabalhar. Ferroviário de profissão, escolheu esta Cidade ainda quando integrava os quadros da Estrada de Ferro Central do Brasil. Aquele homem alto e elegante que morava na Rua Santos Cardoso, passava as tardes na redação de O Diário de Mogi. Sentava-se a uma poltrona de madeira, acendia um cigarro e equilibrava as cinzas enquanto trocava dedos e dedos de prosa com quem aparecesse. Para mim, que o conheci ali, era um deleite ouvir as histórias de um homem com idade para ser meu avô e que se dispunha também a ouvir. Morreu em junho de 1979.

O melhor de Mogi

O mogiano Nelson Freitas, que tem brilhado nas tardes de domingo na TV Diário. Domingo passado surpreendeu ao se fazer de Tina Turner.

O pior de Mogi

Incrível: aqui tem Polícia Civil, aqui tem Polícia Militar, aqui tem Guarda Municipal. Todas confessadamente incompetentes, para coibir aquele início de Cracolândia em que se está transformando a Praça Francisca Cardoso Mello Freire.

Ser mogiano é….

Ser mogiano é… chamar o Centro Cívico de “Chácara da Yayá”. E, o principal: saber o motivo disso.