Um novo investimento na área da gastronomia

Informação

Uma experiência de 27 anos colocada em prática na área rural de Santo Antonio do Pinhal, junto à Serra da Mantiqueira, na produção de gelatos de forma artesanal com leite e creme de leite frescos de gado Jersey, geleias de frutas e ingredientes italianos, aliados ao sabor, aroma e textura de chocolates fino será trazida para Mogi das Cruzes pelo casal de mogianos Marcos e Renata Vilela Magalhães Galvão. A Cidade receberá, na Avenida Braz de Pina, 962, no Alto do Ipiranga, a partir do próximo dia 15, quinta-feira, a primeira filial da Eisland Gelatos da Fazenda, que promete colocar à venda uma grande variedade do doce gelado com mais de 20 sabores, como a torta de laranja e doce de leite com macadâmia, premiados no Festival Gastronômico Sabor de São Paulo, realizado pela Secretaria de Turismo do Estado e Revista Prazeres da Mesa, além de acompanhamentos com apfelstrudel, petit gâteau e brownie, todos de produção própria. Há ainda geleias, compotas, doces de leite, cafés e os artesanais chocolates Montcho. O diferencial da empresa é poder contar com toda a cadeia produtiva do sorvete, desde a plantação do milho para silagem (alimento para o gado Jersey) até o produto final. Ela foi criada no início de 2007 pelos alemães Claudio e Heinz Thielemann, que repassaram a Eisland aos mogianos da família Galvão. De início, a família começou a produzir chocolates finos com sementes nativas do Norte do Brasil, ainda pouco conhecidas entre os consumidores das demais regiões do País, com grande potencial aromatizante e medicinal. Foram ingredientes como o pixuri e cumaru que conquistaram o paladar dos apreciadores dos chocolates artesanais da Serra da Mantiqueira. A loja mogiana da Eisland Gelatos da Fazenda será comandada por Claudio Galvão e Aline Ribeiro.

Tucanadas – 1

O prefeito de Mogi, Marcus Melo, foi citado ontem, numa ampla reportagem do jornal Valor, como um dos nomes com possibilidade de vir a ser lançado para concorrer ao lugar de Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, citado por um tucano de alta plumagem. Ao lado dele aparecem David Uip (secretário de Saúde), Floriano Pesaro (Desenvolvimento Social), Paulo Serra (prefeito de Santo André), Duarte Nogueira (de Ribeirão Preto) e Orlando Morano (prefeito de São Bernardo do Campo).

Tucanadas – 2

Nem é preciso dizer que a citação foi comemorada em grande estilo por assessores diretos do prefeito mogiano que, pela primeira vez, viram o nome dele ser alçado a aspirante de um importante cargo político, mesmo que fora de qualquer expectativa ou plano do mogiano. O fato de a citação partir de um integrante do partido levado em conta pelo jornal foi indicativo de que o político estaria sendo monitorado de perto pelo comando do tucanato paulista.

Tucanadas – 3

Em meio à euforia, houve quem se lembrasse que o prefeito de Mogi teria conseguido trazer à Cidade, na última quinta-feira, para a solenidade de lançamento do Projeto Município Verde Azul, do governo estadual, nada menos que 90 prefeitos de municípios do todo o Interior paulista. “Marcus Melo falou para prefeitos do Estado inteiro”, disse um assessor, lembrando que nem durante as melhores reuniões do ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD) conseguiu-se reunir um número tão elevado de prefeitos.

Tucanadas – 4

Marcus Melo, nesse caso, estaria integrando o grupo hoje denominado de “cabeças pretas”, integrado por jovens, nem sempre afeitos aos meandros da política partidária. Seriam aqueles que, recém-chegados à política conseguiram alcançar destaque ou um cargo público. No caso do mogiano, a Prefeitura de Mogi foi sua primeira – e única conquista eleitoral – até agora, por ter sido também a única disputa da qual participou, pelo voto direto. Melo, inteligentemente, não se manifestou sobre tal situação.

Cotidiano



Frase

A maioria dos partidos no Brasil são cartórios. Você tem ali feudos controlados historicamente por lideranças que foram se perpetuando ao longo do tempo.

Antonio Carlos Magalhães Neto, prefeito da Cidade de Salvador, Capital da Bahia