Um novo Ceasa para São Paulo

Arnaldo Jardim

No último dia 6 de outubro, o Governo do Estado, por determinação do governador Geraldo Alckmin, publicou Edital de Chamamento Público para apresentação de propostas, pela iniciativa privada, para construção e operação de um novo Entreposto de Abastecimento de Alimentos na Região Metropolitana de São Paulo.

Por tratar-se de projeto de grande envergadura e importância, estamos tomando todos os cuidados para que o novo Ceasa seja resultado de ampla discussão com todos os interessados e operadores. De forma histórica, no dia 6 de julho deste ano, assinamos um Acordo entre União (por meio do Ministério da Agricultura e da Ceagesp), Governo do Estado (por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento) e Prefeitura Municipal, representada pelo próprio prefeito João Dória, com vistas à cooperação intergovernamental para a realização deste grande empreendimento.

O novo Ceasa de São Paulo será o maior do mundo. Vai atender dezenas de milhares de empresas de varejo de alimentos que terão um lugar moderno e de tecnologia de ponta para adquirir, no atacado, alimentos in natura. Vai atender, com muito mais inteligência, conforto e melhor nível de serviços, as mais de 50 mil pessoas (e os 10 mil caminhões) que entram e saem do Ceasa todos os dias e movimentam quase de 4 milhões de toneladas de alimentos por ano, totalizando R$ 10 bilhões em negócios.

O novo Ceasa está sendo concebido para abrange todo o movimento da atual zona cerealista da Capital, permitindo a reurbanização radical de áreas importantes de São Paulo.

Ganha a economia paulista e brasileira, com um novo polo de entrepostagem capaz de alavancar negócios e gerar novas oportunidades de comércio de produtos. Ganha o produtor rural, que terá a sua disposição, de forma muito mais amigável, um entreposto acessível para levar sua produção. Isso, indubitavelmente, incentiva o incremento e a qualidade da produção agrícola.

O prazo para cadastramento daqueles que têm interessem em participar deste processo encerra-se no próximo dia 12 de novembro (mais informações no site www.agricultura.sp.gov.br).

É um dos empreendimentos mais importantes em curso neste nosso Brasil da agropecuária pujante, que merece o maior e melhor entreposto de alimentos do mundo.

Vamos construí-lo juntos!

Arnaldo Jardim é secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo