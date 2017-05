Um mogiano contra o presidente Temer

Informação

Um dia antes do verdadeiro terremoto político que atingiu Brasília, com as revelações de que Michel Temer teria dado aval para a compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, entre outros fatos, o Ministério Público Federal, por meio do Setor de Atendimento ao Cidadão, havia cadastrado uma denúncia contra o presidente da República, enviada por um ativista político e ambiental mogiano. Sob o número PGR -001445570/2017, o Sistema Único de Informações do MPF recebeu o requerimento de autoria de Mário Berti Filho solicitando que fosse determinada a apuração de denúncia feita pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro, segundo a qual, Michel Temer estaria empregando uma babá de seu filho Michelzinho, de 8 anos como assessora do Gabinete de Informação em Apoio à Decisão (Gaia), órgão responsável por municiar o presidente com dados para tomadas de decisão. Na denúncia, Berti apontava suposto desvio de função da babá, Leandra Brito, e acusava o presidente de haver incorrido no artigo 9º da Lei 8.429/1990, que “constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1ª desta lei e, notadamente, (…) utilizar, em obra ou serviço particular (…) o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades”. Em seu documento, Berti cita que conforme matéria do jornal, a funcionária em questão negou ser babá do filho do presidente, mas não soube informar qual seria sua função. “A conduta do representado, enquanto chefe do Executivo, se devidamente comprovada, gerou prejuízos ao erário e, consequentemente, deve ele ressarcir os cofres públicos do País”, concluiu Berti.

Durante a visita de um grupo de vereadores à fábrica da Rinnai do Brasil, o chefe de Engenharia da empresa, Edson Takeshi Furuta, prometeu apresentar propostas a serem incluídas no Código Municipal de Obras, a ser submetido, em breve, ao Legislativo. Entre elas está a que apresenta alternativas para tornar mais racional o uso de energia elétrica nas construções da Cidade. “Queremos fazer uma discussão aberta”, disse Furuta.

A Festa do Divino de Mogi das Cruzes ganhou destaque na edição do Agora Show!, suplemento de final de semana do jornal Agora, da Capital, juntamente com o evento semelhante de São Luiz do Paraitinga. Os principais pontos da programação são destacados em duas páginas da publicação, para quem a festividade mogiana estará completando 404 anos, em sua próxima edição.

A que ponto chegamos: a Câmara de Mogi teve de aprovar uma moção encaminhada à direção da CPTM para solicitar a liberação dos sanitários públicos da estação central da Cidade durante todo o período de circulação dos trens. O movimento de composições, segundo denuncia o vereador Clodoaldo de Moraes (PR), vai das 4 horas à meia-noite e os sanitários ficam disponíveis somente entre 6 e 22 horas. O caso foi encaminhado também ao governador Geraldo Alckmin (PSDB). Sinal dos tempos…

O bispo diocesano de Mogi, dom Pedro Luiz Stringhini, celebra às 9 horas de amanhã, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, em Braz Cubas, a ordenação diaconal do seminarista Danilo Pavani Andreussa. Paulistano de 31 anos, ele chegou a Mogi no ano passado para concluir o curso de Teologia e fazer estágio pastoral no Santo Ângelo. Danilo é notário/atuário no Tribunal Eclesiástico Diocesano. O diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem, que permite aos candidatos desse grau auxiliar os padres nas missas, entre outras atividades.

Precisamos ir muito além da Lava Jato para o Brasil realmente voltar a melhorar.

Paulo Roberto Galvão, procurador federal que atua junto à Operação Lava Jato