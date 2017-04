Um mês de caminhada até Santiago de Compostela

Informação

Após 17 anos participando de romarias anuais para a Basílica de Aparecida, no Vale do Paraíba, o exprefeito Marco Bertaiolli (PSD) vive a expectativa de uma empreitada inédita e solitária: percorrer a pé os 840 km localizados entre o Sul da França e a Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Um trajeto para ser vencido ao longo de um mês, desde que ele consiga percorrer, em média, 30 km a cada dia de caminhada, ultrapassando os 31 trechos do percurso estabelecidos no Guia Michelin, que servirá de referência para o mogiano.

Para percorrer a distância que desafia os peregrinos, geralmente movidos pela fé, curiosidade, desejo de conhecer a história e hábitos da propalada região, Bertaiolli será mais um entre os milhares que fazem aquele trajeto nesta época do ano. Ele deixará Mogi no próximo dia 17 de maio, seguindo direto para Saint Jean-Pied-de-Port, na região Sul da França, onde iniciará caminhada, vencendo, inicialmente, os Montes Pirineus. Daí em diante, seguirá pelos caminhos de terra batida, dormindo em pousadas geralmente situadas em antigos mosteiros mantidos por religiosos católicos, ao longo de cada etapa. A experiência deverá se estender até o dia 18 de junho, quando Bertaiolli espera chegar a Santiago de Compostela, repetindo a visita feita por São Francisco de Assis, no ano de 1.100. Para enfrentar o grande desafio, Bertaiolli vem se preparando há algum tempo, com caminhadas, corridas, ajuste do material de apoio, como botas especiais para vencer terrenos íngremes e a mochila, sua maior companheira durante a grande aventura. Ele também tem participado de reuniões de uma entidade da Capital, formada essencialmente por pessoas que já percorreram o Caminho de Santiago e que conhecem cada palmo do trajeto, podendo oferecer informações úteis a iniciantes como ele. A mística que envolve a viagem é outro aspecto que aumenta a expectativa do mogiano que, ao retornar, já tem programados uma série de eventos – como lançamento de livros – que antecederão o início da campanha para deputado federal, em 2018.

COTIDIANO

Parceria

A Subsede de Itaquaquecetuba do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes firmou parceria com a Associação Comercial e Industrial daquela Cidade para que as duas entidades ocupem o mesmo endereço, à Rua Carlos Barbosa da Silva, 51. “O uso da sede da Acidi será um grande passo para facilitar o acesso dos comerciantes da Região aos serviços e suporte técnico oferecidos pelo Sincomércio, já que as duas entidades atendem ao mesmo segmento profissional”, afirma o presidente mogiano, Valterli Martines.

Visita ao Tietê

O Sesc Carmo, da Capital, irá promover, no próximo dia 20 de maio, sábado, o Passeio à Nascente do Tietê, em Salesópolis. O grupo quer conhecer de perto o Parque das Nascentes, onde o manancial surge como um pequeno olho de águas límpidas, mas irá também ao Casarão do Café, Igreja Matriz, Barragem de Ponte Nova e o Museu da Energia de Salesópolis, com espaço interativo dedicado ao uso sustentável de energia.

Fim de prazo

Termina na próxima terça-feira, dia 2, o prazo para o eleitor que faltou nas três últimas eleições e não justificou a ausência regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. Após esta data, os títulos nessa condição serão cancelados. No início deste mês, dos 4.668 eleitores de Mogi em situação irregular, apenas 71 haviam acertado sua situação perante a Justiça Eleitoral.

Libertação

O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) e a Unegro irão comemorar os 129 anos da abolição da escravatura e o Dia Nacional de Combate ao Racismo, no próximo 13 de maio. Entre 10 e 14 horas, no Largo do Rosário, acontecerá a Celebração aos Ancestrais, com uma série de atividades e atrações relacionadas à data. Por cair num sábado, a movimentação promete ser intensa na área central.