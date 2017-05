Um homem de fé

Artigos

Perseu Gentil Negrão

Em 1982 assumi o cargo de Promotor Público em Mogi das Cruzes e, no Fórum, conheci os três irmãos Pires (Sylvio, Roberto e João) que lá trabalhavam. Homens honestos, prestativos, exemplos de cartorários. Um dia, o destino fez com que eu encontrasse uma linda mulher (um elogio sempre é bom para ganhar uns alvarás para pescar), que, por coincidência, é sobrinha dos Pires. Casei-me e passei a ser um “agregado” dos Pires. Todos muito unidos, religiosos e “festeiros”. Qualquer aniversário é motivo para comemoração. Há sempre uma reuniãozinha, um presentinho. Como cresci em uma pequena família e atualmente estou quase órfãos de parentes, adotei alguns Tios e Tias (vez ou outra até ganho uns “docinhos” das queridas “Tias” Cidinha, Emília e Judith).

Peço aos demais Tios e Tias “adotivas” (alguns me chamam de agregado), que tenham paciência e deles falarei em outras oportunidades. Hoje vou me referir ao homem de fé da família, o Tio Sylvio da Silva Pires, que é o homem que só fez amigos. Nunca o vi apressado, desatencioso, descortês.

Mas a principal qualidade do Tio Sylvio é sua fé inabalável. Homem extremamente religioso, com convicções fortes, marcantes. Como tenho certa tendência a ser agnóstico, gosto de conversar com o “Tio”, para restabelecer um pouco da minha fé, senão em Deus, pelo menos nos homens.

O Tio Sylvio é um exemplo a ser seguido: homem generoso; amigo presente; marido perfeito; pai e avô dedicado; religioso (sem ser fanático). Acredita em Deus, nos homens e na vida. Consegue manter-se jovem (pleno de sonhos), apesar de ter bastante anos bem vividos.

Domingo, o Tio Sylvio completou 85 anos. Pode-se dizer que tem bastante idade, mas não é velho. Para o velho a vida se acaba a cada noite que termina; para o Tio Sylvio a vida se renova a cada dia que começa. O velho vive horas que se arrastam, destituídas de sentido; Tio Sylvio leva uma vida ativa, plena de projetos. O rosto do velho se apaga de desânimo; enquanto o do Tio Sylvio se ilumina de esperança.

Envio meu abraço ao Tio Sylvio, que ficou ainda mais experiente, agradecendo-o por sua alegria de viver.

P.S. Escrevo semanalmente neste jornal, por indicação do Tio Sylvio.

Perseu Gentil Negrão é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo