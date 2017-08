Um clube intocável

Editorial

Quando as operadoras de telefonia celular, os fabricantes de aparelhos celulares, e as empresas de televisão a cabo deixarão as primeiras colocações dos rankings dos piores prestadores de serviços? Esses intocáveis grupos são favorecidos pela falta de leis e rigor nos mecanismos de punição e fiscalização. Se não por isso, como explicar os danos, perdas e o estresse de milhares de consumidores brasileiros, justo no Brasil, onde as tarifas desses serviços estão entre as mais caras do mundo?

Pouco difere o balanço do Procon de Mogi das Cruzes dos anteriores. As operadoras de serviços e fabricantes lideram a lista de queixas. No caso do telefone celular e da TV por assinatura, falta melhorar a qualidade do atendimento ao consumidor brasileiro.

A maturidade do consumidor tem auxiliado na exposição negativa desses grupos. O problema: apenas a exposição das faltas cometidas não tem conseguido alavancar os resultados cobrados.

Em Mogi das Cruzes, nos últimos sete meses, o número de reclamações feitas ao órgão de defesa do consumidor subiu de 7.506 para 7.802, na comparação entre o ano passado e o atual. Quanto mais o cliente coloca a boca no trombone e não deixa passar batido o desfavor e o serviço de má qualidade, melhor para toda a massa de consumidores.

Problemas técnicos e falhas no desempenho dos serviços cobrados são as queixas mais recorrentes. Existe tecnologia para resolver essas falhas. Tanto que em outros países, esses mesmíssimos grupos respeitam um pouco mais o consumidor. Há faltas injustificáveis dos órgãos reguladores dessas atividades prestados no País, como a Anatel (Associação Nacional de Telecomunicações). Por isso, essas mesmas empresas e operadoras são campeãs nacionais em queixas.

A pesquisa do Procon relata outros conflitos denunciados durante as relações de compra, venda e prestação de serviços, além de variadas categorias de golpes aplicados contra quem, por desconhecimento ou não, acaba sendo logrado por estelionatários.

Isso quer dizer que mesmo após 27 anos, o Código de Defesa do Consumidor é desconsiderado por quem tem o poder econômico e político nas mãos e também pelos peixes pequenos, que buscam tirar alguma vantagem nos negócios. Aqui, reside a grande importância do Procon e da disseminação da informação sobre os crimes contra a economia popular: apesar das violações de menor monta serem registradas por um reduzido número de mogianos, a existência delas indica que há outros comerciantes e prestadores de serviços à espreita de consumidores distraídos ou inocentes.