Um check-up para sua empresa

Quando você tem algum problema de saúde, o procedimento normal é procurar um médico, que o avalia, pede exames, chega a um diagnóstico e indica o tratamento. Com sua empresa, o roteiro é o mesmo. Se alguma coisa não vai bem, é preciso analisar o que se passa para saber quais providências tomar.

Mas, com frequência, muitos empreendedores fazem como aquele sujeito que, ao sentir dor, corre para a farmácia e se automedica. Com isso, ele corre o risco de não se curar e até piorar seu estado.

Na empresa, se você não souber exatamente o que causa a “doença”, não terá como determinar qual o “medicamento” adequado.

Para ilustrar a importância de uma análise bem-feita, cito o caso de uma pastelaria atendida pelo Sebrae-SP. O estabelecimento tinha uma boa clientela e vendia bem. No entanto, o dono não conseguia entender porque não lucrava e suas contas só pioravam. A consultoria do Sebrae-SP se debruçou sobre o negócio, estudou seus números e concluiu que a falha estava no preço de venda de cada pastel. O valor cobrado por unidade simplesmente não cobria os custos de produção e o proprietário nem fazia ideia disso.

Dessa forma, ele poderia divulgar a empresa, fazer promoções (até baixar o preço afim de elevar a procura) e encher a pastelaria de clientes: quanto mais ele vendesse, maior seria o prejuízo.

Refeitos os cálculos, foi definido o preço mínimo do pastel e a partir daí o negócio passou a dar lucro.

Além disso, o aumento, que num primeiro momento poderia espantar o consumidor, foi bem absorvido pelo público e o bom movimento se manteve. Sem o diagnóstico certo, como ele resolveria a questão?

O diagnóstico serve tanto para consertar falhas, quanto para ajudar em ações de expansão do empreendimento. É o por meio dele que visualizamos pontos fracos e fortes e, com estes bem claros, fica mais fácil traçar estratégias de crescimento.

Fica evidente que realizar um check-up da sua empresa é necessário. Se não houver nada para corrigir, no mínimo você vai encontrar aspectos a serem melhorados e que vão contribuir para resultados positivos. Não hesite em procurar ajuda, assim você terá mais segurança para agir. Conte com o Sebrae-SP.

Bruno Caetano é diretor superintendente do Sebrae-SP