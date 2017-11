Um ano perto do fim. E as indefinições persistem

Informação

O penúltimo mês do ano pré-eleitoral está começando, sem que o quadro político da Cidade esteja definido com vistas ao próximo pleito. As dúvidas de alguns meses atrás ainda persistem, especialmente em relação a alguns cotados como virtuais candidatos a deputado, mas que continuam com a situação indefinida dentro de seus próprios partidos. Esses prováveis concorrentes ainda não demonstraram para quais lados penderão e permanecem se movimentando em busca de apoio e de votos, mas sem dizer em quais partidos pretendem se filiar para disputar os cargos a que se propõem. Uma das interrogações gira em torno da dupla Junji & Juliano Abe, pai e filho, filiados ao PSD, onde também se encontra outro candidato – este com rumo já definido –, o ex-prefeito Marco Bertaiolli. Sempre que indagados, eles respondem, em tom de blague, que pelo menos um Abe será candidato. Mas se limitam a isso, não dando indicativo se sairá Junji ou Juliano. Ou se ambos. Uma dobradinha formada por pai e filho certamente não caberia dentro do PSD, já que fatalmente não seria aceita por Bertaiolli. Nos meios políticos locais, no entanto, os comentários apontam a candidatura de Juliano a deputado estadual como a mais provável de ocorrer. Mas Juliano sairia pelo mesmo partido de Bertaiolli? A indagação continua no ar. Outra questão ainda sem solução envolve o secretário Téo Cusatis, da Saúde. Para atender às conveniências políticas de seu grupo, no período eleitoral passado, o administrador hospitalar trocou o PSD pelo PSDB, ao qual permanece filiado até hoje. Uma possível candidatura de Cusatis pelo atual partido esbarraria fatalmente em outro virtual candidato, o vereador e dentista Claudio Miyake, que vem costurando seu ingresso na disputa de uma vaga à Assembleia com o apoio do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que aposta nas chances eleitorais do presidente, pelo terceiro mandato, do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo (Crosp). Para onde poderá ir Cusatis, é provável que nem mesmo ele saiba. Estaria esperando alguma definição de parte do antigo parceiro, Marco Bertaiolli. E enquanto não chegam as definições, todos continuam atuando como virtuais candidatos, trabalhando arduamente em busca da simpatia dos eleitores. A chegada de novembro pode ser um fator de apressamento das soluções para essas e outras questões. Outras agremiações também permanecem indefinidas quanto a seus candidatos do próximo ano.

Questões

Entre professores da Cidade já surgem vozes discordantes quando à legalidade da proposta de implantação da disciplina de Educação Moral e Cívica nas escolas municipais de Mogi, de autoria do vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB), sancionada pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Evaristo da Silva (PSD). Quem coloca em dúvida o assunto toma como referência a “Nova base comum curricular”, que organiza os conteúdos mínimos que as escolas do País devem abordar em sala de aula. Tal documento não incluiria a disciplina aprovada pela Câmara de Mogi.

Novo livro

O proprietário do Rancho São Miguel, na Serra do Itapeti, José Luiz Jorge, está lançando o seu segundo livro sobre sua grande paixão, os cavalos. “Aprendendo com o cavalo – Você pergunta e ele ensina” (Editora Rígel, 150 págs.) é uma espécie de guia com perguntas e respostas que irá facilitar o trabalho com esse animal. No prefácio, Marcelo Mastrobuono, jornalista e editor da Revista Horse, faz elogios às atividades desenvolvidas por José Luiz – que também é jornalista – em Mogi e classifica a obra como “importante contribuição para o desenvolvimento sustentável da equinocultura nacional”. José Luiz também é autor de outro livro, “Conversando sobre cavalos”, pela mesma editora.

O alvo

A situação não está nem um pouco favorável ao prefeito de Biritiba Mirim, Jarbas Ezequiel de Aguiar (PV), alvo de manifestações de opositores nas redes sociais e que também prometem um protesto, na tarde do próximo sábado, para pedir o seu afastamento do cargo. O prefeito teve problemas com assessores, um dos quais com ligações com uma conhecida organização criminosa, que chegou a ser preso. A pressão popular começa a envolver vereadores da Câmara Municipal de Biritiba. Promete dar samba.

Convenção

Em homenagem ao Dia do Comerciário, comemorado no último dia 30, a convenção coletiva da categoria estabelece que será concedida ao empregado do comércio uma gratificação correspondente a 1 ou 2 dias de sua remuneração mensal recebida em outubro. O valor deverá ser quitado junto com o pagamento daquele mês. Tem direito a 1 dia de remuneração quem tem de 91 a 180 dias de contrato de trabalho na empresa. E a 2 dias, os que têm acima de 181 dias de contrato. Não terá direito ao benefício quem tem até 90 dias de ligação oficial com a empresa. Empregado e patrão podem negociar a transformação da gratificação em descanso.

Cotidiano



Frase

A vida é uma calamidade a prestações.

Oswald de Andrade (1890-1954), escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro