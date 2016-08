Um aniversário e muita expectativa com o futuro

Comentários (0) Informação Like

Os 456 anos de Mogi das Cruzes estão sendo comemorados em meio a uma campanha eleitoral diferente, se comparada às mais recentes. A principal delas, além das alterações provocadas pela nova lei eleitoral, é o fato de a Cidade assistir a uma campanha polarizada entre dois candidatos. De um lado, o ex-diretor do Semae, Marcus Melo (PSD), lançado com o aval do prefeito Marco Bertaiolli (PSD), que busca, a todo custo, lhe transferir o prestígio acumulado ao longo de quase oitos anos no comando da Prefeitura. De outro, o médico Gondim Teixeira (SD), detentor de três mandatos de vereador junto à Câmara de Mogi e no quinto mandato de deputado estadual. Um terceiro nome, de Nelson Pedro Miguel, o Miguel Bombeiro (PMN), pouco aparece, não tendo sequer se apresentado nos programas de rádio e televisão, mesmo depois de ter garantindo, em entrevista a este jornal, que já se considerava no segundo turno da eleição. Passada a primeira semana de campanha para valer, o que se viu até agora foram dois candidatos se respeitando mutuamente e só chegando às primeiras propostas após um bom tempo de apresentação aos eleitores, buscando mostrar quem são e a que vêm. Os confrontos de opiniões entre eles ainda não ocorreram e se depender unicamente do estilo pessoal de cada um, caminha-se para uma disputa na base do banho-maria, sem grandes altercações. As redes sociais, no entanto, começam a fervilhar e podem acabar interferindo nessa aparente calmaria entre os políticos. Aos mogianos, é certo, pouco interessa picuinhas ou jogos de cena, tão comuns em épocas eleitorais. O eleitor quer saber, fundamentalmente, o que cada candidato pretende fazer para manter a Cidade na rota do crescimento em que se encontra durante as últimas décadas desses 456 anos.

Lançamento

O vereador Jean Lopes (PC do B) lança, em grande estilo, sua campanha à reeleição. Será amanhã, às 19 horas, no Salão Social do Vila Santista, na Ponte Grande. Os integrantes da dobradinha Marcus Melo e Juliano Abe deverão estar presentes, assim como o prefeito Marco Bertaiolli. Também são esperados secretário da Promoção e Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, Mauricio Pestana, e o secretário- adjunto Elizeu Soares Lopes, irmão de Jean, além da deputada Leci Brandão.

Na mosca

Durante a sua mais recente visita a Mogi das Cruzes, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), numa conversa informal com políticos e jornalistas, comentou sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Questionado sobre o resultado final da votação, o tucano disse, confiante, que seria entre 60 e 61 votos a favor do afastamento definitivo da petista. Ontem, o resultado final apontou 61 votos contra e 20 a favor de Dilma. Alckmin foi cirúrgico na aposta.





Pesquisa

Moradores de Mogi estão recebendo telefonemas da empresa Pró-Pesquisa, de Campinas, indagando em quem iriam votar para prefeito de Mogi. Segundo consta, a consulta teria sido encomendada pelo comando da campanha situacionista da Cidade.

Campanha

O presidente do Instituto Cultural e Ambiental do Alto Tietê (Icati), José Arraes, propôs ao leitor deste jornal, Paulo Sérgio da Silva Pimentel, o lançamento de uma campanha com o mote “Eu também não votarei em nenhum deles”. O objetivo será não votar em qualquer dos atuais 23 vereadores, como forma de protesto pela atuação deles durante o atual mandato. Segundo Arraes, a campanha será dirigida “a todos que não perderam a capacidade de indignação”.

Cotidiano





Frase

Por ti, minha Mogi querida/ Das cruzes, o símbolo cristão/ Darei a minha própria vida/ De todo o meu coração

Refrão do Hino a Mogi, de autoria de Raulindo Paiva e Raulindo Paiva Júnior, em homenagem aos 456 anos de nossa Cidade