‘Um Amor de Renúncia’ chega ao palco do Vasques

Caderno A - Capa

LUCAS MELONI

Adaptação da obra do médium Chico Xavier, “Um Amor de Renúncia” chega ao palco do Teatro Vasques no próximo dia 18, a partir das 20 horas, para mostrar a história de uma união impossível de acontecer. Com um contexto histórico que aborda o período da inquisição, uma jovem luta contra o amor que sente por um padre. Os ingressos já estão à venda por R$ 25,00.

A peça é uma adaptação do livro homônimo de Xavier e tem roteiro adaptado pelo dramaturgo Alberto Centurion. “A produção traz uma moça que se apaixona completamente por um padre. O público vai ver quais renúncias esta jovem terá que fazer já que o amor deles é quase impossível. Fica evidente na produção o poder da Igreja Católica, sobretudo, num recorte histórico em que a igreja perseguia aqueles que tinham crenças diferentes daquelas pregadas pelo cristianismo”, explicou a diretora Luciene Cunha.

Alcione, jovem de uma família muito religiosa, se apaixona por Carlos, um padre conhecido de sua mãe. Por causa de vários complicadores, eles sofrem com a ação de quem quer mantê-los separados, mas nada disso acaba com o amor deles. A história se passa em meados dos anos 1600.

A primeira encenação ocorreu há seis anos e, desde então, a peça já passou por diferentes cidades brasileiras. Até março, ela deve circular por municípios como Aracaju (SE), Brasília (DF), Joinville (SC) e pela região da Grande Belo Horizonte (MG).

“Um Amor de Renúncia” é uma dentre tantas produções com fundo religioso feitas pela produtora Rama Kriya, de São Paulo. No catálogo, eles já encenaram “O Amor que Venceu” e “O Advogado de Deus”, ambas baseadas em publicações de Zíbia Gasparetto.

“Muitos nos questionam se são peças religiosas. Não é apenas isso. O que fazemos é teatro espiritualista. É uma mensagem mais ampla que dialoga com diversos públicos, tanto é que temos espíritas, católicos e pessoas de tantas outras religiões”, comentou.

Luciene ressalta que a essência da obra foi mantida, mas mudanças precisaram ser feitas para contextualizar o público. “Algumas palavras e expressões foram trocadas porque um público mais novo não entenderia ‘vosmicê’, por exemplo. No roteiro, a expressão foi substituída por você ou senhor (a). O conceito e a mensagem permanecem inalteradas, porém, alguns elementos dela precisaram ser trocados para facilitar o entendimento e tornar a peça mais compreensível”, complementou a diretora.

Por enquanto, está confirmada apenas uma única apresentação no Vasques, às 20 horas do dia 18 de fevereiro. Os ingressos antecipados custam R$ 25,00. Mais informações na página www.facebook.com/umamorderenunciaoficial. O Teatro Vasques está localizado na Rua Doutor Corrêa, 515, na região central de Mogi das Cruzes.