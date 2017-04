Última missa na Capela antes da Festa do Divino é celebrada nesta segunda

Cidades

Os devotos do Divino Espírito Santo se reúnem nesta segunda-feira (24) na Capela do Divino, atrás da Catedral de Santana, no Centro de Mogi das Cruzes, onde será celebrada a Santa Missa, a partir das 20 horas. Esta será a última solenidade a ser realizada na Capela, antes do início da Festa do Divino, que ocorrerá de 25 de maio a 4 de junho. “Divino Espírito Santo, guiai o nosso caminho na fé e na unidade” é o tema de um dos eventos religiosos mais tradicionais da Cidade. Os festeiros são João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro são Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes. A cerimônia será feita pelo padre Diogo Shishito.

Desde novembro de 2015, toda segunda-feira última do mês, é realizada a Santa Missa na Capela. Após asolenidade, os devotos tomam um café, oferecido pela Associação Pró-Festa do Divino. A Capela é um local de culto, de celebração e renovação da fé e devoção dos devotos do Divino, que se preparam e fortalecem para mais uma edição da Festa do Divino.

Ao lado da capela, funciona o Museu do Divino “Professora Amália Thereza Manna de Deus”, que ficaaberto. O espaço guarda relíquias da festividade religiosa e folclórica, por meio das quais é possível conhecer a aprender mais sobre este secular evento. A zeladoria é de Fábio Santana e Lilian Melo.

A proposta da Associação Pró-Festa do Divino e da Diocese de Mogi das Cruzes é fidelizar ainda mais a participação dos devotos na Festa do Divino Espírito Santo.