Ufa! 2016 acabou

José Francisco Caseiro

Com a maior parte dos indicadores do setor acumulando resultados negativos, a indústria de transformação pode finalmente comemorar que 2016 chegou ao fim. No terceiro ano consecutivo de balanço decrescente, consequência do agravamento da crise econômica e política no Brasil, a indústria não vê a hora de 2017 começar com a esperança de ser realmente um “ano novo”.

Todas as projeções apontam que 2017 será marcado pelo início de um processo de recuperação, e é nisso que nos apegamos. Quem sabe o Natal, no seu simbolismo maior, não traz consigo o nascimento de um novo País?

E se é para pensar em novo, nada melhor do que partir do exemplo de um carro zero quilômetro, sonho de consumo da maioria dos brasileiros. Para conseguir mercado e fazer frente aos concorrentes, o Brasil modelo 2017 precisa de inovação em alguns itens de série – juros, tributos e, principalmente, legislação trabalhista.









Com 13 milhões de desempregados e economia em recessão, promover a reforma trabalhista é fator imprescindível para recuperar parte das perdas acumuladas nos últimos anos. Não dá para pensar em um novo Brasil no qual o regime de trabalho é de alto custo e burocrático, fatores esses que têm grande peso na perda da competitividade nacional e internacional e que ajudam a explicar porque a nossa “carroça” está ficando para trás.

Enquanto outros países mudaram a legislação trabalhista ao longo dos anos, o Brasil ainda adota o modelo criado em 1940 na era de Getúlio Vargas. Muito antes da democracia e, por isso mesmo, engessado na relação entre empregados e empregadores, além de ser um dos mais caros do mundo. Enquanto no mundo os encargos e direitos trabalhistas correspondem a 20%, no Brasil a média representa 70% a mais dos salários pagos, em alguns casos ultrapassando os 100%. Absurdo!

Com a concorrência global, não dá para competir a bordo de um carro com motor que consome tanto combustível e é tão lento como o nosso. Se não mudar, a tendência é o desemprego persistir e aumentar.

Só nos resta torcer para que o Natal nos encha de coragem, esperança, luz (para nós e, principalmente, nossos governantes) e que 2017 seja um ano de mudanças produtivas para todos. Deus nos abençoe!

José Francisco Caseiro é diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê