Cartas

Enfim, uma boa notícia: a liberação do pessoal que trabalha com o aplicativo Uber para atender à clientela de Mogi, sem os riscos de multas e impedimentos legais. Esperamos que a liminar seja o primeiro passo em favor da modernidade do transporte de passageiros na Cidade.

Rita de Cássia Messias

ritacasme@hotmail.com