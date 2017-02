Uber em Mogi

Cartas

Em resposta ao comentário sobre a liminar que liberou provisoriamente o trabalho do aplicativo Uber em nossa Cidade, quero dizer que o assunto realmente é polêmico. Portanto, para que haja qualquer tipo de opinião é necessário respaldo de informações e orientações reais! Infelizmente o ser humano costuma primar por um serviço “barato”, mas lembrem do velho ditado: “o barato sai caro!” Sou ex-taxista e filho de taxista, conheço muito bem o serviço, facilidades, dificuldades, regras, normas, taxas, cobranças, deveres e, principalmente, obrigações, todos controlados pelo Departamento de Trânsito de nossa Cidade. Portanto, creio ser injusto e desleal a concorrência com um serviço onde seus condutores não comprovam sua idoneidade física e criminal e que seus veículos não são periciados, etc.

Defensores do Uber, antes de emitirem qualquer comentário ou defesa a esse serviço, pensem sobre a seguinte analogia: se vocês fossem proprietários de uma bela loja na região comercial da Cidade, onde todos os impostos são pagos em dia e todas as regras impostas por Prefeitura e órgãos fiscalizadores são seguidos à risca, vocês ficariam felizes com “camelôs” vendendo produtos “genéricos’ na calçada da sua loja? Pensem bem!

Daniel Caneschi

danielcaneschi@hotmail.com