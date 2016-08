UBC realiza Jornada da Psicanálise

Comentários (0) Cidades Like

Com o tema “A Psicanálise no corpo social – Repare bem no que não digo”, a direção da Universidade Braz Cubas realiza neste sábado a 6ª Jornada de Psicanálise, com quatro palestras programadas para os períodos da manhã e tarde, no Mogilar. O evento é voltado ao público em geral, pois, segundo a professora responsável pela organização – com um grupo de estudantes -, Laura Merli, o saber psicanalítico não se restringe à profissão do psicólogo. “Ele pode trazer contribuições às mais diversas áreas do saber e práticas profissionais”, ressaltou.

A Jornada é realizada semestralmente com um tema diferente em cada evento. “A participação deles é fundamental e interessante para a formação e desenvolvimento da vida acadêmica”, afirmou Laura.

Nas palestras serão abordados temas como a teoria de Sigmund Freud sobre a psicanálise aplicada ao social, definindo as perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. “Discutiremos ainda sobre o tráfico de drogas e o envolvimento de crianças e adolescentes, bem como a atuação do psicólogo neste campo”.





Também, de acordo com Laura, será apresentado como funciona o trabalho do psicólogo em abrigos. “Debateremos as políticas públicas da assistência social e discutiremos o papel do Creas no combate à violação de direitos e as possibilidades de intervenção do psicólogo neste espaço”, completou.

As inscrições podem ser efetivadas no Campus da Braz Cubas, no Mogilar. Os inscritos participarão ainda de um coffee break, receberão certificados e concorrerão a livros.