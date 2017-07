Tyrone retorna aos treinos no Mogi

Esportes

O ala-pivô Tyrone Curnell foi a novidade no treino do Mogi/Helbor de ontem no Ginásio Hugo Ramos. O atleta, que passou férias nos Estados Unidos, onde também estava resolvendo problemas particulares, foi o último a se reapresentar à equipe. O camisa 0 do time mogiano disse que estava treinando durante o começo de pré-temporada e que chega motivado para mais uma temporada pelo Mogi das Cruzes/Helbor.

“Minhas férias foram boas. Eu estava treinando lá nos Estados Unidos. Todas as coisas que eles estavam fazendo aqui eu estava fazendo lá. Estou muito feliz por voltar. Eu sei que estou meio atrasado, mas estava resolvendo umas coisas. Agora que tudo está certo eu estou pronto para começar o Paulista bem. A expectativa é sempre ganhar alguma coisa. Acho que o nosso time melhorou, com as chegadas do Carioca, do Wesley e do Rafa. Eles são jogadores muito bons, com intensidade, raça e qualidade também. Acho que podemos ter um bom começo no Paulista”, destaca o norte-americano.

Apesar da volta de Tyrone, o técnico Guerrinha teve outras ausências e precisou contar com os meninos da base para as atividades desta tarde. O ala Shamell Stallworth, os armadores Larry Taylor e Vithor Lersch, e o ala-pivô Wesley Sena participam do 1º Nike Elite NBB Camp, em São Paulo.

Por outro lado, o pivô Caio Torres, que estava fazendo um trabalho específico separado, retornou à quadra. Outra boa notícia é que o ala Jimmy Dreher, que se recupera de uma fissura no dedão do pé direito, voltou a fazer algumas atividades físicas e logo deve retomar o trabalho com o grupo.

“A hora que tiver os cinco contra cinco treinando e jogando aí poderemos dizer que o time está completo. Por enquanto não temos, mas independente disso nós estamos trabalhando forte e os treinos têm sido muito bons e vamos agregando. O ideal seria ter todos desde a semana passada, mas a gente sabe que é impossível. Com as outras equipes também vai acontecer isso. Então, o início da temporada é sempre de ajustes. Por isso tem muitos resultados oscilantes e diferentes placares, por conta deste espaço treinado. É normal isso”, ressalta Guerrinha.

Na segunda-feira, o Mogi/Helbor fará um treino-jogo contra a Liga Sorocabana, às 17h, em Sorocaba. O primeiro, disputado no Hugão, foi vencido pelos mogianos por 106 a 69. O Mogi/Helbor estreia no Campeonato Paulista contra Sesi/Franca, no dia 4 de agosto, às 20h, no interior do Estado.