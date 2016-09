TV Diário fará debate com candidatos de Mogi e Suzano

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

SILVIA CHIMELLO

Os candidatos a prefeito de Suzano terão pela primeira vez na história das eleições, a oportunidade de participar do debate que será promovido pela TV Diário, afiliada da Rede Globo no Alto Tietê, na reta final de campanha, para que os prefeituráveis possam discutir projetos e apresentar planos de governo aos eleitores. Os diretores da emissora se reuniram ontem com coordenadores de campanha, assessores jurídicos e candidatos ao cargo de prefeito de Mogi e Suzano. O gerente de Jornalismo, Dino Rodrigues explicou o formato do programa, as regras e os critérios do debate, que acontecerá no estúdio da TV Diário, em César de Souza.

Serão dois debates específicos. O primeiro no próximo dia 25, após o ‘Fantástico’, com os cinco candidatos a prefeito de Suzano que participarão do programa: Carmen Lorente (PSDB), a Carminha; Israel de Sampaio Lacerda Filho (PTB); Luis Carlos Geraldo (PT), o professor Luisinho; Rodrigo Ashiuchi (PR); e Said Raful Neto (PSD). Ficam de fora Rodrigo Fernando Assis dos Santos (PSOL) e José Souza dias (PTC), que foram à reunião, mas acabaram vetados por não atenderem ao critério de representatividade (leia mais nesta página).





O segundo debate será com dois postulantes à Prefeitura de Mogi, Luiz Carlos Gondim Teixeira (SD) e Marcus Melo (PSDB ), na noite do próximo dia 29, após a novela “Velho Chico”. O terceiro candidato, Nelson Miguel (PMN), o Miguel Bombeiro, também participou do encontro, mas está impedido pelo mesmo critério de representatividade.

A iniciativa do debate foi bem recebida pelos candidatos, que destacaram a importância da iniciativa da emissora, que faz ampla cobertura da campanha eleitoral para levar o máximo de informações aos eleitores, a fim de que tenham chance de conhecer melhor os pleiteantes.

O candidato da coligação “Mogi Pode Mais”, Gondim, entende que essa é uma oportunidade para o eleitor avaliar o desempenho e conhecer melhor as propostas de cada um para a Cidade. “Vai ajudar na formação de opinião do eleitor, que terá como refletir e escolher o mais preparado para o cargo”, diz.

Da mesma forma, Marcus Melo, da coligação “Mogi de Todos Nós”, avalia que “o debate é um instrumento importante para a democracia, que as regras estabelecidas asseguram o alto nível e que os eleitores poderão conhecer as propostas para escolher o que é melhor para Mogi”.

Os candidatos de Suzano também elogiaram a iniciativa. “Pela primeira vez Suzano terá um debate na TV aberta e poderemos mostrar nossos projetos”, disse Carminha. Na opinião de Lacerda “é uma excelente oportunidade de levar a verdadeira proposta de renovação às casas da população de Suzano”.

“A realização do debate é uma demonstração de democracia aos eleitores da Região. Espero que seja proveitoso”, defendeu Luisinho. “O debate será uma grande oportunidade para os eleitores conhecerem melhor os candidatos”, afirmou Rodrigo Ashiuchi. Said Raful também acredita que “é uma excelente chance para mostrar os projetos e a população conhecer melhor e saber qual é a melhor opção”.

Regras (Jamile Santana – Especial para O Diário)

Para a realização do debate, a TV Diário segue critério adotado pela emissora para participação do debate atende a Lei 9.504/97, alterada recentemente pela Lei 13.165/15. Por isso, a atividade será restrita a candidatos filiados a partido político com representação superior a nove parlamentares na Câmara dos Deputados, com registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Devido à diferença de número de concorrentes foram estabelecidas regras para os dois debates.

Em Mogi, o debate será baseado em perguntas entre os candidatos, com ênfase no programa de governo de cada um e contará com quatro blocos. No último haverá as considerações finais deles. Dois blocos terão tema livre e outros dois reunirão perguntas de assunto determinado. A ordem em que os candidatos farão as perguntas é definida por sorteio. Se um deles faltar ao debate, o outro será entrevistado pelo mediador por 20 minutos. Caso um candidato cite um adversário de modo ofensivo, o ofendido pode pedir direito de resposta. É considerado ausente aquele que não comparecer até as 21 horas.

O debate em Suzano também terá quatro blocos e no último haverá considerações finais dos candidatos, dois blocos abordarão tema livre e outros dois reunirão perguntas com tema determinado. O sorteio definirá a ordem em que os candidatos farão as perguntas. Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. No primeiro, e apenas neste, cada um poderá perguntar e todos os candidatos terão de ser perguntados uma vez. Cada um deve perguntar sempre a quem ainda não falou. No 2º, 3º e 4º blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a no máximo duas perguntas. Os tempos de pergunta, resposta, réplica e tréplica serão os mesmos.

Nos blocos com tema determinado, o mediador sorteará o assunto e o candidato sorteado deve fazer a pergunta em até 30 segundos. O escolhido para responder terá 1 minuto e 30 segundos. O candidato que perguntou possuirá 1 minuto para réplica e o que respondeu 1 minuto para tréplica. Nos blocos com tema livre, o sorteado tem 30 segundos para perguntar. O escolhido para a resposta possui 1 minuto e 30 segundos. O candidato que perguntou tem 1 minuto para réplica e, o que respondeu, 1 minuto para tréplica.

Se algum candidato faltar, seu lugar permanecerá vazio, com placa que o identifique pelo nome. Na vez em que, pelo sorteio, faria pergunta, seu espaço será mostrado com mais destaque e o apresentador lembrará que ele não compareceu ao debate. Se um deles citar um adversário de modo ofensivo, o ofendido pode pedir direito de resposta. É considerado ausente aquele que não comparecer ao local até as 21h30.