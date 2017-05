Túnel do Complexo Viário é interditado para instalação de transformador

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno da San Biagio, na região da Praça Sacadura Cabral, no Centro da Cidade, permaneceu interditado no último domingo, causando estranheza por parte dos usuários.

Houve muita especulação nas redes sociais a respeito e até comentários de que a passagem subterrânea teria sido fechada por causa de infiltração, rachaduras e acúmulo de água das chuvas dos últimos dias. Mas a Administração Municipal não confirma estas informações.

De acordo com a Prefeitura de Mogi, o acesso foi interditado pela Secretaria Municipal de Obras, das 7 às 17 horas deste domingo, para a instalação de um novo transformador no local, a fim de melhorar a iluminação no interior do túnel.

Segundo a Secretaria de Obras, o local permaneceu fechado durante todo o dia porque além de instalar o novo equipamento, os técnicos aproveitaram para realizar um trabalho de vistoria na estrutura, incluindo revisão geral no sistema de drenagem e nas instalações elétricas do túnel.

Opções

Nas próximas semanas será aberto também um trecho da Avenida Governador Adhemar de Barros, próximo ao trecho onde está sendo construído o segundo túnel do complexo. A Prefeitura confirma que a partir do início do próximo mês, o motorista vai ter a opção de usar a via para trafegar sentido Braz Cubas.

Por enquanto, os veículos que transitam pela Ricardo Vilela são obrigados a seguir até a Rua Princesa Isabel de Bragança e virar à esquerda para acessar a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco para ir até Braz Cubas ou outras regiões da Cidade.

Porém, a partir do próximo mês, com a abertura do segundo trecho, o motorista poderá fazer esse caminho sem passar pela Princesa Isabel. A intenção da Secretaria Municipal de Trânsito é desviar várias linhas de ônibus para a Adhemar e desafogar também algumas vias centrais como a Rua José Bonifácio que, em horário de pico, chega a sobrecarregar todas as vias perpendiculares.

Projeto

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras, a construção de todo o Complexo Viário já atingiu 90% de conclusão. A previsão ainda é concluir o projeto até o final deste ano. O primeiro acesso (Túnel 2), inaugurado em dezembro passado, faz a transposição dos veículos do Centro em direção ao Mogilar, Via Perimetral e Mogi-Dutra. Por sua vez, os trabalhos no Túnel 1, que é mais extenso, estão cerca de 70% concluídos. Faltam apenas 20 metros para o término das escavações, que devem ser encerradas no próximo mês de julho.









Para a execução do projeto, a Prefeitura teve um investimento total de R$ 128.851.445,30. A passagem subterrânea que já está pronta possui 298 metros de extensão, trecho que faz a ligação das ruas Dr. Ricardo Vilela e Hamilton da Silva e Costa. O Túnel 1, em construção, contará com 426 metros de extensão e interligará a Rua Cabo Diogo Oliver e Avenida Adhemar de Barros.