Tudo começou com as aulas de Redação

Foram necessárias muitas reviravoltas para que a mogiana Mônica Arouca finalmente encontrasse o trabalho pelo qual é apaixonada. Ela chegou a estudar Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC) e, já no final do curso, desistiu. Mudou para jornalismo e se formou em 1993, na Faculdade Cásper Líbero. Trabalhando em diversas redações e dando aulas em universidades, ainda não estava satisfeita. Foi em 2013, então, que ela fundou a Escola Intertexto, que ensina redação, filosofia, gramática e literatura, além de, desde 2014, contar também com cursinho pré-vestibular.

Mesmo fazendo estágios em advocacia, Mônica já trabalhava como freelancer de jornalismo. Nunca se imaginou como professora, mas aos 25 anos foi para as salas de aula. Ela passou, então, pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) e Anhembi Morumbi. Ainda trabalhou em emissoras, como a TV Cultura, teve uma passagem em O Diário, foi também por bastante tempo correspondente internacional do jornal Miami Herald, dos Estados Unidos.

Logo que se formou no Ensino Médio, Mônica foi para a Inglaterra, onde ficou por dois anos e se formou em literatura inglesa. Depois disso, foi morar em Campinas e em seguida em São Paulo. Sempre trabalhando e vivendo fora de Mogi das Cruzes – quando Lucas, o primeiro filho, hoje com 23 anos, nasceu – ela decidiu que precisava ter mais tempo para dedicar a ele. Deu então uma parada e, na Cidade, foi convidada por dona Durcilia Verreschi – pessoa que Mônica afirma ser extremamente importante em sua vida e na época era diretora do Colégio São Marcos – a dar aulas de redação. A mogiana aceitou.

Ao ser selecionada para lecionar jornalismo na Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi morar em Curitiba. Permaneceu por lá durante quatro anos e fazia doutorado na Universidade de São Paulo (USP). Com a filha Sophia, hoje com 13 anos, ainda pequena, Mônica ia para a Capital de dia e voltava à noite para o Paraná, sendo sempre tudo muito corrido. Ela voltou, então, a dar aulas em São Paulo. Desiludida com a profissão, resolveu que ficaria em Mogi, onde tiraria seis meses sabáticos para descansar e pensar sobres os rumos profissionais.

Logo no primeiro dia em que estava na Cidade encontrou uma conhecida, que pediu que a professora desse aulas de redação para seu filho. Mônica aceitou e ali não parou mais. Naquele mesmo ano chegou a ter durante a semana 120 jovens passando pela sua casa para aprender as técnicas de redação. Foi quando um dos alunos perguntou o motivo de a mogiana não abrir uma escola. A ideia ficou fixa na cabeça de Mônica, que logo a colocou em prática. Assim surgiu a Intertexto, que hoje já tem mais de 30 professores – de redação e também do cursinho – e mais de 200 alunos.

Os resultados também começaram a aparecer, tendo um dos alunos passado em nove vestibulares, por exemplo. A professora, porém, acredita em um método diferente e libertário de ensino. Na escola dela, as salas não podem ser superlotadas e um dos principais motivos disso, além de um melhor aprendizado, é para que os professores possam conhecer a fundo os jovens, percebendo assim qualquer problema que eles possam enfrentar. Não se limitando aos impasses acadêmicos, mas ficando atentos ambém aos problemas psicológicos, que acabam acontecendo muito entre os adolescentes que se preparam para a universidade.

Na escola acontecem ainda debates sobre temas polêmicos e importantes, como a descriminalização da maconha, o aborto como forma de saúde pública e muitos outros. Atualmente, Mônica se vê completamente apaixonada pelo trabalho e afirma que os alunos da Intertexto mudaram sua vida para muito melhor. Ela desenvolveu e patenteou ainda o Método Audiovisual de Correção de Texto, com a intenção de ajudar todos os estudantes e teve resultados muito positivos. A integração é um dos objetivos da professora, que hoje vê um aluno com dislexia, por exemplo, passando em faculdades de medicina com 8,5 em nota de redação e essa sim é a real satisfação da mogiana. (Larissa Rodrigues – Especial para O Diário).

Curto Circuito

Viver em Mogi é…

Um desafio porque a cidade ainda é muito conservadora. Ainda há quem se preocupe muito com a vida alheia, como se a cidade fosse uma província.

O melhor da Cidade é…

O Casarão da Mariquinha, que fomenta arte, cultura e debates políticos importantes na cidade

E o pior?

É a falta de gestão, não há um projeto de cidade, e a mentalidade conservadora.

Sinto saudade do…

Meu amigo Vanguele, que morreu muito jovem e com quem tive histórias lindas de apoio mútuo e cumplicidade.

Encontro paz de espírito…

Cozinhando para minha família e para meus amigos e viajando.

Pra ver e ser visto…

A escola Intertexto, que em breve será mais uma vez pioneira: abrirá uma biblioteca particular para o público.

Meu prato preferido é…

Comida japonesa

Livro de cabeceira…

Não tenho um. Quem me conhece sabe que sou uma leitora voraz. Ultimamente tenho lido escritores do Leste Europeu e da África. Recomendo hoje autores como J.M. Coetzee e Orhan Pamuk.

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa?

Vestido.

O que não tem preço?

A democracia, a liberdade em todas as suas formas.

Uma boa pedida é…

Simples, barata e próxima de Mogi, uma boa pedida é caminhar na Avenida Paulista domingo de manhã, ou alugar uma bike lá e passear. De quebra, ir, ao longo do dia, a cinemas, teatros, exposições, botecos ou restaurantes…. enfim, tomar um ar.

É proibido…

Toda e qualquer forma de discriminação: machismo, homofobia, racismo e tantas outras que são um problema desde sempre.

A melhor festa é…

As que acontecem entre amigos.

Convite irrecusável…

Viajar

O que tem 1001 utilidades?

O estudo.

Meu sonho de consumo é…

Não tenho.

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida?

Gota D’Água, de Chico Buarque.

Cartão-postal da Cidade…

Casarão do Chá pode ser considerado um cartão-postal, um lugar bacana para ser visto.

O que falta na Cidade?

Nossa… A meu ver, falta muita coisa. Podemos começar com um projeto urbano.

Qual é a química da vida?

Ainda estou tentando desvendar; o bom disso é que para chegar a uma conclusão tenho que ir experimentando o que a vida oferece.

Deus me livre de…

Ditaduras e gente com pensamento obtuso.