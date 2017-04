Trupe do Riso ensina a arte do palhaço

Caderno A - Capa

Numa iniciativa da Trupe do Riso será realizado a partir do próximo dia 28 o Curso de Palhaço – Treinamento do Riso. As aulas serão ministradas por Claudio Neto, intérprete do palhaço Jecaberaldo no grupo, que conta também com Gabriela Ribeiro e Ana Leia como as palhaças Geleia e Rosinha Oxi. O trio faz apresentações em hospitais, escolas, igrejas e entidades assistenciais. Trata-se de trabalho voluntário.

A proposta do curso é capacitar iniciantes para apresentações solos, participação em peças, intervenções e até visitas a hospitais. “O palhaço é um ser icônico na sociedade, ele proporciona risos e diversão com seu jeito trapalhão e simplório de enxergar a vida”, resume Claudio Neto. Ele explica, porém, que a atividade exige muita técnica. “Não basta simplesmente ser engraçado e espontâneo, é preciso saber lidar com o público”.

A vagas são limitadas a 10 alunos, que podem se inscrever até este domingo por e-mail (claudio.rodriguesneto@gmail.com) ou whatsapp (11 98253-6867). “O curso abordará a construção do palhaço, do interior ao exterior, com exercícios corporais, treinamentos de voz e respiração, improvisação, presença de palco, interação com público, figurino e maquiagem”, detalha o professor. Serão 8 aulas, sempre às sextas-feiras, das 19h30 às 22 horas, na Escola de Dança Fernanda Moretti, à Rua. Dr. Deodato Wertheimer, 77, em Braz Cubas. O investimento é de R$ 240,00.

O curso é voltado para iniciantes na arte do palhaço, mas poderá atender também quem já trabalha com essa atividade e busca o aprimoramento. Afinal, como frisa Claudio Neto, ter uma formação de palhaço possibilita às pessoas comuns se transformarem em seres fantásticos. “É poder levar um momento de alegria às pessoas, mesmo quando elas estão vivendo em meio a dor”, lembra o profissional que se transforma em palhaço Jecaberaldo.

Entre os trabalhos realizados pela Trupe do Riso está a visita ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. O grupo também está negociando um serviço de voluntariado em um hospital de Mogi das Cruzes, cujo local ainda é mantido em sigilo. As apresentações são feitas aos finais de semana, já que os três integrantes trabalham durante a semana. Claudio Neto é desenvolvedor de sistemas, Gabriela tem formação em Farmácia e Ana Leia é professora. O trio ensaia às quintas-feiras à noite em uma escola municipal de Mogi das Cruzes. Para conhecer mais sobre o trabalho deles, acesse: facebook.com/trupedoriso2013.