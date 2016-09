Troféu Piratininga terá duelo de líderes

Comentários (0) Esportes Like

GERSON LOURENÇO

Um duelo de líderes vai marcar a rodada deste sábado, a penúltima da primeira fase do Troféu Piratininga – tradicional competição organizada pela Federação Paulista de Futebol de Salão (FPFS). A equipe da Liga Mogicruzense de Futsal terá a chance de assumir a liderança do campeonato de forma isolada se passar sobre a Liga Regional do Litoral Paulista, em confronto programado para as 20 horas, no Ginásio do Cempre, no Botujuru.

O rival dos mogianos ocupa hoje a primeira posição da disputa com 10 pontos – três vitórias e um empate. A Liga Mogicruzense vem logo atrás com três vitórias – 9 pontos. Será um verdadeiro duelo dos invictos.

A equipe mogiana teve a chance de liderar a disputa na última rodada. O time fez a sua parte e venceu a Liga Hortolandense, por 4 a 2, em duelo realizado no Ginásio Municipal Victor Savala, no último sábado.





Com a vitória fora de casa em Hortolândia, os mogianos esperavam um empate ou derrota da equipe do Litoral no clássico com a Liga Sebastianense. Mas o rival venceu, por 4 a 3 e chegou aos 10 pontos.

Agora o Mogi tem mais uma vez a chance de assumir a liderança e até o empate será um bom resultado, já que o Litortal encerra a sua participação na primeira fase neste sábado. Os mogianos ainda terão mais um duelo com a Liga Sanjoananese, também no ginásio do Botujuru, às 20 horas, no próximo dia 10.

Já na categoria sub-20, a Liga Mogicruzense volta a jogar em casa, na rodada dupla do próximo dia 10. Antes do duelo da equipe principal, às 18 horas a rapaziada de Mogi vai encarar a Liga Amadora de Itapevi.

A equipe mogiana divide a liderança do grupo B com a Liga Carapicuibana (Licafusa), com 3 pontos cada. E vai precisar da vitória para sacramentar a sua classificação à próxima fase.

A chance de garantir a vaga foi desperdiçada no último domingo. Os mogianos tentavam a segunda vitória no Troféu Piratininga, mas acabaram sendo superados justamente pelo Licafusa, por 4 a 2. no Ginásio do Centro Integrado de Educação Física Joel Firmino Sobinho da silva, em Carapicuíba.