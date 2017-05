Sempre presentes

Silene

Troca de Alianças

Mariana Alves Caporali, filha de Maria Aglaé Alves Caporali e do saudoso Afonso Caporali Filho, e João Paulo Fernandes, filho de Neusa Pereira Terra Fernandes e Nilson Expedito Fernandes, trocam alianças no dia 17 de junho, durante cerimônia religiosa na Igreja da Ordem 1ª do Carmo. Em seguida os noivos recepcionam convidados no Espaço La Vince

Festival

O Restaurante Casa Portuguesa, na Rua Nilo Garcia Alabarce, em César de Souza, realiza no próximo dia 26, mais uma edição do Festival do Bacalhau. Serão servidos, no jantar, três tipos de pratos, em sistema de rodízio e self service. As reservas podem ser feitas até o dia 25, pelos fones 4761-6348 e 4761-6625.

Casarão do Chá

Ainda pode ser conferida neste domingo, na Associação Casarão do Chá de Mogi das Cruzes, na Estrada do Chá, no bairro do Cocuera, a partir das 9 horas, a Mostra Artífices da Madeira – Mobiliário e Objetos, que reúne uma coletânea de peças em madeira nobre, como móveis e objetos esculpidos e produzidos de forma 100% artesanal, assinadas por Morito Ebine, Julia Krantz e Fernando Mendes, além dos expositores convidados William e Wagner Manarim, Fernanda Barreto e Ricardo Graham. Entrada gratuita.

Goyard

Acaba de desembarcar no Brasil a bolsa Anjou, da Goyard, um dos modelos mais clássicos da marca francesa, que pode ser personalizada em todos os tons e ganhar marcação sobre a superfície de couro. A Anjou pode ser encontrada na loja da grife do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, em dois tamanhos e 11 cores diferentes, confeccionadas em tecido goyardine e pele de bezerro.

Aniversários

Arthur José dos Santos, Gláucia da Costa Monsores, Osmil de Souza Leite, Christian Damianovich, Eric Damianovich, Elizabeth Brasil de Carvalho Nogueira, Tais Mitie Ciocchi, Marcos Borenstein, Aimbere Perotti Silva, Eliana Fernandes Amaral, Jéssica Torres Leone, Áurea Aderaldo

Amanhã

Maria Laura Russo, Leila Cabral, Rony Gladys Melo, Denise Gonçalves, Renata Jamacarú Carrião Soares, Maria Isabel de Souza Lima, Vera Lígia Ioselli, Wilma Martins Coelho, Leandro Victor Junjers Miguel