Trio São Paulo Ensemble no palco do Sesi

Caderno A - Capa

Em um concerto totalmente dedicado aos compositores brasileiros, o Trio São Paulo Ensemble pretende despertar no público o interesse por um repertório erudito ainda pouco explorado pelos grupos nacionais. A apresentação é gratuita e acontece neste sábado, às 20 horas, no palco do Sesi de Mogi das Cruzes.

No recital, os instrumentos de sopro serão protagonistas. O trio é formado pelos premiados músicos Rodrigo Nagamori, Domingos Elias e Marcos Fokin, no domínio do oboé, clarinete e fagote, respectivamente. Nesta formação, também conhecida como palheta, o grupo, criado em 1994, pretende inovar levando um repertório de músicas compostas especificamente para essa riqueza de timbres.

O trio faz breves explicações sobre as músicas, inclusive com demonstrações sobre os instrumentos presentes no espetáculo, assim como um panorama histórico da vida e obra dos compositores presentes no repertório.

Os ingressos podem ser reservados no www.sesisp.org.br/meu-sesi ou retirados na bilheteria da unidade mogiana. A atração é voltada para toda a comunidade, não é necessário ser trabalhador da indústria.

O Sesi está localizado à Rua Valmet, 171, Braz Cubas, e atende pelo telefone 4723-6900.