Trio José se apresenta nesta sexta-feira em Mogi

O Trio José, com sua sonoridade inspirada no universo da música caipira e da música popular em geral, se apresenta nesta sexta-feira (16), às 21 horas, no Casarão da Mariquinha. O público terá oportunidade de conferir as canções de seu álbum de estreia, “Puisia”, baseado nos versos do poeta matuto Juca da Angélica. O repertório traz, ainda, clássicos de expoentes da MPB como Milton Nascimento e Alceu Valença.

Formado por Danilo Moura, Victor Mendes e Pedro Macedo, o trio que iniciou as atividades em 2009, em São José dos Campos, reúne neste disco 11 faixas produzidas a partir dos versos de “Seu Juca”. A temática dos versos do mineiro de 97 anos envolve amores, a vida e as festas na roça.





O grupo já se apresentou em diversas cidades do sudeste e centro-oeste do Brasil, com destaque para participação no 43º Festival de Inverno da UFMG, em Diamantina (MG), na Semana Cassiano Ricardo e Virada Cultural Paulista.

Em São Paulo o trio se apresentou em livrarias, como no recital de lançamento do livro do poeta Paulo Nunes, na Livraria da Vila e na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (2015). Desde 2012 o grupo também comparece e se apresenta nas rodas de leitura do Instituto de Estudos Brasileiros (EB/USP).

Recentemente, com o lançamento do álbum “Puisia” o Trio José fez apresentações em unidades do Sesc em São José dos Campos, Sorocaba e Bauru, tendo ainda participado do programa ‘Sr. Brasil’, da TV Cultura, apresentado por Rolando Boldrin.

O Casarão da Mariquinha está localizado na Rua Alfredo Cardoso, 2, no Largo Bom Jesus. O ingresso para ver Trio José custa R$ 15,00.

SERVIÇO

Trio José

16 de setembro, 21h

Casarão da Mariquinha

Rua Alfredo Cardoso, 2

Ingresso: R$ 15,00

Informações: 3374-1844