Trio é preso com cédulas falsas em Guararema

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Moradores em Mogi das Cruzes, Marcos Vinicios da Silva, Jhonny Kazuo da Silva Gojima, ambos de 24 anos, e Eder Samuel Campos da Silveira, de 21 anos, foram presos, no início da tarde desta quarta-feira (24), com R$ 2250,00, ou seja 45 cédulas falsas de R$ 50,00, na Rua Francisco França Lopes, no Centro de Guararema.

A PM foi informada que três jovens haviam consumido cervejas em um restaurante e pagaram a conta com dinheiro falso. Os suspeitos foram detidos quando caminhavam tranquilamente. Após a descoberta das notas os acusados resolveram indicar o local onde deixaram o Ford Fiesta, dirigido por Marcos Vinicios.

Com os criminosos, a Polícia encontrou R$ 400,00 falsos misturados com R$ 210,00 originais. Já no veículo havia mais R$ 2.050,00 falsificados, bem como R$ 204,00 em notas verdadeiras. O delegado titular Marcos Tourinho os autuou em flagrante pelos crimes de moeda falsa e associação criminosa. O trio confessou que foi a Guararema para ‘derramar’ cédulas falsas no comércio.