Trilogia deverá mostrar um novo perfil mogiano

Informação

Tão logo retorne a Mogi, após o término da viagem pelo caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, no dia 21 de junho, o ex-prefeito Marco Bertaiolli (PSD) irá cumprir uma série de compromissos antecipadamente agendados. O primeiro – e um dos mais importantes deles – será o lançamento, no dia 29 do mesmo mês, do livro A Cidade do Saber, que pretende mostrar as mudanças implementadas no setor educacional do Município durante os seus oito anos de mandato. A nova obra, produzida pela jornalista Mel Tominaga, deverá apresentar as atividades específicas da Educação, além da merenda escolar, transporte coletivo para estudantes e creches, além das ações voltadas para o esporte e meio ambiente, entre outras. Produzido pela Editora Gente, o novo livro terá quase o dobro de páginas de A Cidade Saudável, que relata as mudanças na área da saúde pública. Serão cerca de 400 – contra 256 da primeira obra –, ricamente ilustradas com muitos gráficos e imagens produzidas pelo fotógrafo mogiano Laílson Santos, o mesmo de Veja, Caras e outras conhecidas publicações. A Cidade do Saber será prefaciado pelo ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e atual secretário de Estado da Educação, Renato Nalini Júnior. O ex-prefeito Bertaiolli tem, já em fase de preparação pela jornalista Mara Flôres, outro livro que deverá abordar aspectos do empreendedorismo na administração pública. A Cidade Empreendedora deverá ficar pronto antes do final deste ano para completar a trilogia que, para efeitos comerciais, deverá ser reunida numa caixa, o que facilitará sua comercialização com virtuais interessados. Os três livros serão vendidos durante uma série de palestras que Bertaiolli já está agendando em diversas cidades do Interior paulista, também como parte de sua campanha a deputado federal. A trilogia será como uma espécie de vitrine do seu trabalho à frente da Prefeitura de Mogi, o qual será apresentado como modelo de administração nos programas políticos do PSD, assim como em futuras propagandas eleitorais. Marqueteiro como poucos, Bertaiolli espera transformar cada lançamento num fato político de peso em favor de sua candidatura a deputado. Tudo para começar ainda em meados deste ano.

Mobilidade – 1

Encontra-se na Câmara, para ser discutido e votado, o projeto de lei que institui o Plano de Mobilidade de Mogi das Cruzes, que deverá substituir o atual Plano Municipal de Transportes e Trânsito Urbano e Rural Integrado.

Mobilidade – 2

São 18 páginas de material expositivo dos objetivos a serem alcançados e mais um anexo com 15 páginas e as obras que terão de ser executadas para que os planos funcionem. Algo arrojado para médio e longo prazos. Os congestionamentos atuais não acabam tão cedo, mas, sem dúvida, o Plan-Mob já é um bom começo.

Atenção

Têm sido visíveis, até mesmo durante as sessões, as manifestações de vereadores insatisfeitos com a falta de atendimento às suas reivindicações pela Prefeitura. A rédea curta nos gastos, mantida pelo prefeito Marcus Melo (PSDB), está incomodando os integrantes da base aliada, a ponto de o líder Mauro Araújo (PMDB) comentar com os jornalistas que nunca tinha visto uma “base tão revoltosa”.

No Japão

O mogiano Luiz Guilherme de Godoy está fazendo sucesso no Japão, na regência do “Meninos de Viena”, um dos corais mais antigos e tradicionais de todo o mundo, fundado na Áustria, em 1948. O grupo foi aplaudido ao se apresentar para o príncipe Akihito e princesa Michiko, acompanhados da filha mais velha, a princesa Aiko. “Não é todo dia que se recebe os cumprimentos da família real em audiência particular depois do concerto”, postou Godoy numa rede social.

Cotidiano



Frase

Gilmar, guerreiro, do povo brasileiro.

Frase que circulou pelo Tweeter, terça-feira, depois do voto de desempate do ministro Gilmar Mendes, do STF, em favor da libertação de José Dirceu