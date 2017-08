Tricolor busca recuperação

Esportes

Depois de perder cinco pontos para concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento dentro do Morumbi, o São Paulo viaja para Salvador para enfrentar o Bahia, hoje às 16 horas, precisando de uma vitória para chegar ao segundo turno fora da zona de descenso do Brasileiro.

O Bahia, que vem de duas derrotas e um empate, consegue escapar dos quatro últimos lugares se empatar.

Pela primeira vez desde que assumiu o comando do São Paulo, Dorival Júnior vai ter que mexer na defesa.

Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não vai jogar ao lado de Arboleda.

O garoto Militão, 19, é o mais cotado para ser o titular da zaga são-paulina. Lugano e Douglas são as outras opções.

Os números do São Paulo, segundo dados do Footstats, também mostram que um dos principais problemas do time está no índice de finalizações.

Das 242 bolas chutadas na direção do gol dos adversários pelos jogadores do São Paulo, 164 foram erradas.

O índice de 32,2% de bolas certas é o segundo pior do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Avaí, que também está na zona de rebaixamento.

A defesa do time do Morumbi cedeu 1,2 gols por partida.









No Bahia, a ordem também é sair da zona da degola. A equipe, que ganhou apenas um ponto nos últimos nove disputados, terá Preto Casagrande como técnico-interino -Jorginho foi demitido no começo desta semana. A aposta do time é o centroavante Rodrigão, autor de quatro gols em quatro partidas pelo time.