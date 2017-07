Tribunal de Justiça condena dois ex-secretários de Mogi

Cidades

O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou sentença da Comarca de Mogi das Cruzes, que havia absolvido Nobuo Aoki Xiol e Elen Maria de Oliveira Valente Carvalho e os condenou a 4 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto e a multa correspondente a 26 diárias mínimas. Nobuo e Elen Maria eram, respectivamente, secretário de Transportes e secretária de Assuntos Jurídicos, no segundo mandato do ex-prefeito Junji Abe, quando a empresa Politran Tecologia foi contratada para gerir o sistema de radares controladores do trânsito na Cidade.

A sentença baseia-se em uma sequência de decisões administrativas em torno de contratos firmados com a Politran e considerados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. Na absolvição, em primeira instância, o juiz considerou a inexistência de dolo por parte dos denunciados e tampouco ter havido prejuízo aos cofres públicos; também no fato de terem agido com base em pareceres jurídicos, o que torna “questionável os responsabilizar por ato praticado a muitas mãos”.

O desembargador Geraldo Wohlers, relator do acórdão de condenação, optou por seguir a posição do Ministério Público, segundo a qual “não era preciso causar dano, prejuízo ao erário público para caracterização do delito … bastando o dolo com que se comportaram, promovendo a malfadada contratação sem licitação”.

Da decisão, cabe recurso.