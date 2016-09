Três são presos por suspeita de tentativa de estelionato

Comentários (0) Policia Like

LAÉRCIO RIBEIRO

O idoso Joseny da Rocha Memória, de 67 anos, continuava preso, na manhã desta terça-feira (6), com os seus comparsas Wesley Rocha de Lima e Deonice Rodrigues dos Santos. Eles foram apresentados na audiência de custódia, no Fórum de Mogi, pois são acusados de praticar os crimes de estelionato, uso de documento falso, resistência à prisão e desobediência, no Banco Santander, no Centro de Guararema.

O vigarista Joseny queria sacar R$ 8 mil da conta bancária do motorista Paulo Alves de Araújo, de 70 anos, mas um funcionário desconfiou da carteira de identidade falsificada que estava em poder do estelionatário, avisou a Polícia Civil, e foi orientado a pedir para ele retornar mais tarde à agência.

Os policiais André e Paulo, da Delegacia local, prenderam Joseny depois de rendê-lo, já que ele resistiu à prisão. O comparsa dele, Wesley foi detido, sentado no calçadão. Ele delatou Deonice, que os aguardava no interior da Pajero EIY-9596, de Santos, de propriedade de Joseny. O carro foi localizado através do sistema de monitoramento da Cidade. No veículo, a Polícia apreendeu dinheiro e diversos documentos prontos com nomes diferentes preparados para serem utilizados em golpes. O delegado titular Marcos de Almeida Tourinho e o escrivão Cláudio Otaki autuaram o trio em flagrante.