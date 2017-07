Três novos cursos na UMCTEC

Artigos

Regina Coeli Bezerra de Melo

reitoria@umc.br

Fazer um curso técnico é uma boa opção para quem quer ou precisa ingressar rapidamente no mercado de trabalho, pois ensina o aluno a exercer uma função específica e necessária. É também destinado para quem ainda não decidiu sua profissão, porque nele é possível aprender um novo ofício e, quem sabe, descobrir aptidões. Depois de começar a trabalhar, este profissional pode investir na universidade para ampliar o seu conhecimento com objetivo de se preparar para fazer carreira na empresa e alcançar melhores cargos. O técnico é, ainda, uma boa ideia também para quem está mudando de área. Por ser mais focado, costuma durar de um a três anos.

De olho nas necessidades do mercado de trabalho regional e com a bagagem e tradição adquiridas ao longo de décadas, a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) criou, em 2007, a UMCTEC, uma escola técnica com estrutura diferenciada e know hall em educação de qualidade. Neste semestre, três novos cursos se juntaram à grade oferecida, totalizando 17 opções em diversas áreas do conhecimento, afinal, muitos setores estão sempre à procura de novos profissionais técnicos.

Pensando nisso, neste semestre terão início novos cursos voltados à tecnologia e saúde: Técnico em Informática, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Farmácia. O primeiro deles, com duração de três semestres, vai capacitar o aluno a fazer a manutenção de computadores e instalar sistemas operacionais, desenvolver websites, projetar redes, implementar e manter banco de dados, codificar programas, entre outras atividades relacionadas. O conteúdo do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com duração de dois semestres, foca na execução e manutenção de programas de computador, testes de software, na segurança das informações, codificação, projeto e implantação de sistemas, entre outros.

Por fim, o Técnico em Farmácia, com duração de três semestres, entre outras atividades, capacita os futuros profissionais a atuar na rotina de serviços dos estabelecimentos farmacêuticos, como receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos, organizar e manter o estoque, separar requisições e receitas, podendo atuar em hospitais, farmácias convencionais e de manipulação.

Regina Coeli Bezerra de Melo é reitora da Universidade de Mogi das Cruzes