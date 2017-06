Três clubes abrem boa vantagem

Esportes

Santa Tereza, no grupo A, Vila São Paulo e Estrela Vermelha, na chave B, são os times com 100% de aproveitamento após duas rodadas da etapa de classificação no Campeonato da Primeira Divisão da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC). No geral, foram registrados 28 gols em oito partidas, ocasionando a média de 2,87 gols por jogo. A terceira rodada da competição está programada para o próximo domingo.

No Grupo A, além da vitória do Santa Tereza sobre o Tigres Mogiano, por 3 a 2 – em duelo muito movimentado -, a rodada foi boa para o Biritiba Mirim. Mesmo com o empate sem gols diante do Palestra Planalto, o time chegou aos quatro pontos e agora é o vice-líder. Logo em seguida estão quatro times: Palestra Planalto e Azulão – que estão no G- 4 – e Vila Estação e 1º de Setembro, todos com 2 pontos cada.

O São Francisco é o penúltimo da chave com 1 ponto, acima apenas do Tigres Mogiano, lanterna sem vencer ainda. Os demais resultados deste grupo foram Vila Estação 1 x 1 Azulão; e 1º de Setembro 2 x 2 São Francisco.

No Grupo B, Vila São Paulo e Estrela Vermelha estão na liderança com 6 pontos cada, porém, o time do Botujuru tem saldo de 9 gols após vencer mais uma por goleada – 4 a 0 sobre o Paulistinha – , e que deixa a equipe como a melhor da competição até o momento. Já o Estrela Vermelha tem saldo de 2 gols após vencer o Dragão Negro, por 1 a 0. Este resultado deixou o time de Jundiapeba na terceira colocação com 3 pontos, empatado com mais três clubes.

Os outros são Águia Negra, que se reabilitou e venceu o Flamenguinho, por 4 a 0, o Vila da Prata, que venceu o Vila Industrial, por 2 a 1, e o próprio Paulistinha. Flamenguinho e Vila Industrial ainda não pontuaram.