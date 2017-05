Três cidades da Região apresentam nível “alto” para a presença de crack

QUADRO DESTAQUE

LUCAS MELONI

A passos largos, o crack avança pelo Alto Tietê, a exemplo do que acontece no Brasil, sobretudo, em regiões rurais e em pequenas cidades. Em três das 10 cidades da Região, a classificação da presença da droga é considerada “alta”, entre elas Mogi das Cruzes. A única exceção é Guararema, que foi avaliada com o nível “baixo” de incidência. O fenômeno é observado num levantamento do Observatório do Crack, um projeto mantido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que mostra que as cidades menores têm sido campo fértil para a chegada deste entorpecente. O preço mais baixo da droga e o alto poder de dependência ajudam a explicar este fenômeno.

O levantamento é atualizado de forma constante. As informações são enviadas pelas prefeituras brasileiras. Observa-se, por exemplo, que dos 5.568 municípios brasileiros, 1.155 enfrentam cenário de avanço tido como “alto”. Outros 2.018 têm classificação “média” como parâmetro. Já 1.199 cidades têm avanço considerado “baixo” da droga, segundo o estudo. Novecentas e quarenta e cinco cidades do País não responderam aos questionamentos do grupo do CNM e 252 disseram não ter problemas com este entorpecente.

As notificações são enviadas pelos próprios municípios brasileiros. Todos os meses, as prefeituras são contatadas para que atualizem seu diagnóstico sobre o avanço do crack. A população dos municípios, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é levada em consideração para a análise.

No Alto Tietê, as cidades com classificação elevada da presença de crack são Mogi das Cruzes (429 mil habitantes), Poá (114 mil) e Santa Isabel (55 mil). Elas, de certa forma, se enquadram no fenômeno observado pelos consultores do CNM para este levantamento. Esses municípios têm vasta extensão territorial rural ou são de pequeno porte populacional.

O crack, de fato, avança em Mogi. O Diário publicou no último domingo sobre a “Cracolândia” que se forma em Jundiapeba, numa região de terrenos vazios entre prédios residenciais na Avenida Lourenço de Souza Franco e a linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Há relatos de tentativa de invasão aos condomínios e de abordagem a moradores por parte dos dependentes que desejam comprar mais entorpecentes.

Seis cidades locais – Arujá (85 mil habitantes), Biritiba Mirim (31 mil), Ferraz de Vasconcelos (186 mil), Itaquaquecetuba (356 mil), Salesópolis (16 mil) e Suzano (288 mil) – têm classificação “média” no levantamento do CNM. É preciso ressaltar, contudo, que os diagnósticos podem conter subnotificações, já que as prefeituras podem não divulgar com precisão o real cenário do avanço do crack sobre a extensão territorial sob sua responsabilidade.

Fato é que, com base neste panorama do levantamento, nenhuma cidade da região está livre do crack. A que apresenta situação menos desfavorável é Guararema, onde a classificação foi “baixa” para o avanço do entorpecente.

Outro ponto analisado é o mapa de assistência. Os municípios locais contam com, pelo menos, algum equipamento com foco social/saúde de apoio a dependentes como, por exemplo, Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps-AD).









MAPA DO CRACK NO ALTO TIETÊ Cidades Classificação de avanço Arujá Médio Biritiba Mirim Médio Ferraz de Vasconcelos Médio

Guararema Baixo Itaquaquecetuba Médio Mogi das Cruzes Alto Poá Alto Salesópolis Médio Santa Isabel Alto Suzano Médio Fonte: Observatório do Crack / CNM

Política pública

Um trabalho em conjunto entre secretarias municipais de Mogi das Cruzes pretende estabelecer um ciclo de visitas a locais da Cidade em que há consumo de entorpecentes e presença de pessoas em situação de rua já identificadas por equipes de segurança e de assistência social.

Uma reunião entre secretarias de Segurança, Assistência Social, Saúde e Polícia Militar, ocorrida no fim da semana passada, deve otimizar a forma como é trabalhado o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Nossos serviços possuem uma capacidade de acordo com a demanda existente na Cidade. A procura por atendimento de migrantes ou itinerantes é avaliada caso a caso, sempre priorizando a identificação de possíveis vínculos familiares e rede de serviços nos seus locais de origem, investindo na convivência familiar e comunitária destas pessoas, além da corresponsabilidade entre os entes municipais”, comentou a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, durante o encontro.

O trabalho prioriza o atendimento a pessoas com vulnerabilidade social e alguns pontos com histórico de consumo de drogas. Ao que parece, a região de Jundiapeba, citada em uma reportagem publicada por O Diário no último domingo, já teria sido relacionada para uma visita das equipes.

“A abertura do Caps – AD no segundo semestre vai auxiliar bastante no atendimento a dependentes químicos. Além dos leitos para internação por até 14 dias, haverá um centro de acolhimento para casos de vulnerabilidade em que a pessoa poderá ficar por até seis meses”, explicou a secretária-adjunta de saúde de Mogi, Rosangela Cunha.

Jundiapeba

Ações policiais devem ser planejadas para a região de Jundiapeba com o objetivo de desarticular a venda de entorpecentes a dependentes químicos na “Cracolândia” que se forma ao lado da linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) informou que o policiamento tem sido intensificado no Distrito e já resultou em aumento de prisões em flagrante.

“A Secretaria da Segurança Pública informa que a Polícia Militar vai analisar as informações da reportagem para redirecionar o patrulhamento do Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. O policiamento desenvolvido na área do 4º DP de Mogi das Cruzes, responsável pelo Bairro, resultou, de janeiro a abril, na prisão de 71 pessoas, na apreensão de quatro armas de fogo e na recuperação de 36 veículos que haviam sido roubados ou furtados. A região teve ainda queda nos índices de roubos em geral (53%) e de veículos com menos dois casos, no mês passado”, trouxe o texto. (L.M.)

Alternativa

Algumas boas práticas de combate às drogas desenvolvidas pelo País são destacadas pelo Observatório do Crack, grupo de trabalho da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A ideia é que os projetos, que têm apresentado resultados satisfatórios, possam ser replicados em outros municípios do Brasil.

O levantamento mais recente das boas práticas é de 2014 e está disponível no portal do Observatório na internet (http://www.crack.cnm.org.br/observatorio_crack/biblioteca/lista).

Um dos bons casos é Cataguases (MG). A cidade, com 73 mil habitantes, é conhecida por seu parque industrial e viu, anos atrás, o avanço do crack pelas suas áreas periféricas. Uma série de ações passou a ser desenvolvida para tentar coibir a entrada de jovens no universo do crack. Oficinas, palestras, campanhas socioeducativas em escolas, teatro, debate sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e Festival da Canção são algumas das iniciativas desempenhadas por diversas secretarias do Município.

Em Picuí (PB), outro bom exemplo. O projeto do Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente (Nacad) revitalizou uma área de 12 hectares onde antes funcionava um lixão. Ali foi aberto o Parque Ecológico Cultural “Fausto Germano”. Em dois hectares foram recuperados traços do bioma caatinga. No restante, a parceria com um banco privado permitiu a construção de uma série de equipamentos de lazer, cultura, educação e atenção social. O resultado foi a diminuição na taxa de evasão de programas sociais daquele município, além do aumento na capacitação dos jovens por meio de cursos profissionalizantes. As drogas, claro, ficaram distantes.