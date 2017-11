Três casas de acolhimento de Mogi iniciam processo para fechar as portas

QUADRO DESTAQUE

Além da superlotação nas seis casas de acolhimento a crianças e adolescentes de Mogi das Cruzes que passaram por situações de violência, luto, abandono e violação de direitos, três delas iniciaram o processo de fechamento que deve ser concluído no próximo ano. A informação consta no relatório do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mogi das Cruzes (CMDCA), que aponta a insuficiência de repasses como obstáculo para que as Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, normas de 2009, sejam seguidas.

Desta forma, até o ano que vem, a Casa Renovação, Obede Edom e São Lourenço devem encerrar as atividades, fechando 60 vagas de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Com isso, a capacidade de atendimento de 120 crianças – que já não era suficiente para a demanda do Município – deve ser reduzida pela metade.

Segundo o CMDCA, apenas a Casa Renovação oficiou o conselho sobre o fechamento. As informações sobre o fim das atividades da Odebe Edom e da São Lourenço foram transmitidas pela Prefeitura de Mogi.

A secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, disse o serviço não sofrerá interrupção após o fechamento das entidades. “O recurso público está previsto no nosso orçamento. Vamos fazer todo o período de transição, até abril de 2018, com o fechamento dos abrigos. Esse recurso ficará disponível e serão abertos chamamentos públicos aos quais as organizações poderão se habilitar. O serviço não sofrerá interrupções. Com relação à demanda que poderá surgir, estamos pensando em alternativas que possam fazer frente a este problema”, explicou.