Trecho da Ricardo Vilela até a Princesa Isabel é liberado

DANILO SANS

A partir desta terça-feira (20), a Rua Doutor Ricardo Vilela volta a ser opção para quem sai do Centro de Mogi das Cruzes e segue em direção ao Distrito de Braz Cubas. Na noite de ontem, a Prefeitura liberou o trecho da via que passa sobre os novos túneis do Complexo Viário Tirreno da San Biagio, na altura da antiga Praça Sacadura Cabral, até a Rua Princesa Isabel de Bragança. A expectativa é de que a ação tenha impacto positivo no trânsito da região central, sobretudo na José Bonifácio, até então única opção para o motorista que precisava acessar a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

Os tapumes que cobriam a entrada do Túnel 2 do Complexo Viário já foram retirados. Ontem, equipes do Departamento de Trânsito da Prefeitura trabalhavam na sinalização vertical e horizontal do trecho da Ricardo Vilela que será reaberto.





A data para liberação do acesso acabou rendendo uma polêmica desnecessária. No final do mês de julho, o secretário municipal de Planejamento, João Francisco Chavedar, afirmou em entrevista a O Diário que a via seria aberta no dia 19 de setembro. A ação já havia sido agendada pelos comerciantes da região central. Entretanto, apenas alguns dias depois, o prefeito Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) desmentiu a previsão, dizendo que “o Chavedar falou o que não deveria ter falado”. No final, Chavedar tinha cravado a data correta, que estava no cronograma da obra.

O novo acesso, que tem início no cruzamento das ruas Ricardo Vilela e Deodato Wertheimer, foi redesenhado para ser compatível com a entrada do Túnel 2, com previsão de entrega em novembro. O motorista que segue em direção à Princesa Isabel vai encontrar uma Ricardo Vilela sinuosa, com praças de ambos os lados. Nelas estarão os taxistas que tinham sido realocados, por causa das obras, para as ruas Princesa Isabel de Bragança e Barão de Jaceguai.

Conforme destaca o prefeito Bertaiolli, toda aquela paisagem é provisória. A praça – que hoje é cortada pela Ricardo Vilela – receberá arborização e equipamentos públicos assim que os dois túneis forem entregues.

Outra polêmica envolvendo a obra dos túneis teve início com o questionamento feito pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes sobre os acessos transporem a linha férrea com apenas uma faixa de rolamento. Bertaiolli declarou que o tamanho dos túneis atenderá perfeitamente o fluxo de veículos da Cidade.

“Estamos falando de uma obra esperada há mais de 50 anos. Sempre tem um espírito de porco dando palpite naquilo que não conhece, que não viu e que quer criticar em período eleitoral”, diz o prefeito, comparando os acessos de Mogi das Cruzes aos da Capital. “Todos os túneis de São Paulo, por exemplo o da [Avenida Brigadeiro] Faria Lima e o da 9 de Julho, são idênticos ao que estamos inaugurando aqui. E onde passa mais carros, em São Paulo ou em Mogi?”, questionou.

É importante lembrar que ambos os túneis citados pelo prefeito possuem duas faixas de rolamento em cada sentido, diferentemente do acesso que está sendo construído na Cidade. O da 9 de Julho ainda tem uma faixa exclusiva para o transporte público e outra para uso dos demais veículos.

O secretário municipal de Transportes, Nobuo Aoki Xiol, afirma que a Pasta vai estudar durante os primeiros dias de reabertura ao trânsito a possibilidade de implantar um semáforo no cruzamento entre a Princesa Isabel de Bragança e a Barão de Jaceguai.

Comércio

Comerciantes da região da antiga Praça Sacadura Cabral, no Centro, estão animados com a reabertura da Rua Dr. Ricardo Vilela, feita ontem pela Prefeitura, graças ao avanço da obra do Complexo Viário Tirreno da San Biagio. Após quase um ano escondidos por tapumes, eles dizem que o local “volta a ter vida” e apostam na recuperação das vendas.

Para o comerciante Walid Ibrahim, de 47 anos, a abertura da Ricardo Vilela mostra o surgimento de um novo Centro. “Já estamos sentindo um ar de revitalização”, ressalta. Ele, que já está há oito anos no mesmo ponto, cita momentos difíceis durante as obras – que ele mesmo classifica como necessárias à modernização da Cidade. “Era muita poeira, muito transtorno. O movimento de clientes ficou péssimo, porque acabamos por ficar isolados. Agora, com essa transformação, o novo fluxo vai resgatar um pouco as vendas de antes”, analisa.

Já o comerciante Fabrizio Fernandes Melo Leite, de 35 anos, credita o baixo movimento à crise econômica que prejudicou todo o País. “O problema não foi todo da obra”, diz. Mesmo assim, ele fala que a retirada dos tapumes e a entrega da nova praça dá nova sensação de segurança ao local. “Pelo menos a gente não fica mais escondido”, completa.

O diretor da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Roberto Assi, integrante da comissão que discute as obras do Complexo Viário, afirma que a abertura do acesso a veículos e pedestres leva um novo alento aos comerciantes daquela região. “Com a volta do trânsito, aquele local volta a ter vida”, pondera. Ele esteve no local e afirma que tudo o que ficou combinado entre Prefeitura e entidade foi cumprido. “Está muito bonito e bem sinalizado. Agora, vêm os detalhes finais até a entrega dos túneis”, finaliza.

Além da reabertura da Ricardo Vilela, a Prefeitura também destacou que a Praça Oswaldo Cruz será ampliada. A área de lazer será estendida em direção ao gradil do túnel, na Ricardo Vilela, e também à lateral, pegando o trecho da Rua Braz Cubas naquele quarteirão.