Trecho da Perimetral será interditado na segunda-feira

O trânsito de veículos na passagem de nível da Avenida Valentina Mello Freire Borenstein, em Braz Cubas, será interrompido das 9h30 de amanhã até 17 horas da próxima segunda-feira. A medida é necessária para a realização de um trabalho de manutenção na travessia, executado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e também pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

O objetivo da intervenção é recompor o piso da passagem e também fazer alguns reparos na parte dos trilhos, garantindo mais segurança e comodidade a todos que a utilizam. Caberá à CPTM a manutenção dos trilhos, serviço este que deve se estender até a manhã de segunda-feira. Logo na sequência, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vão atuar na recomposição da camada asfáltica. Serão 10 funcionários da Secretaria atuando neste serviço.









A interdição, no trecho entre a linha férrea e a rotatória de acesso à Rua David Bobrow, estará devidamente sinalizada pela CPTM e, enquanto durar a interdição, agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transportes farão rondas no local para orientar motoristas e pedestres. A recomendação para os que trafegam pela Via Perimetral no sentido Centro-Braz Cubas é entrar na rotatória da Vila Industrial e utilizar a passagem de nível da Rua Cavalheiro Nami Jafet, para fazer a travessia dos trilhos.

Também será possível, para quem já tiver acessado a Avenida Valentina Mello Freire Borenstein a partir da Via Perimetral, desviar à direita na rotatória pela Rua David Bobrow, que dará acesso ao Viaduto Professor Argeu Batalha e depois à Avenida Henrique Peres.

“Este é um trabalho de rotina, porém muito importante, sempre executado numa parceria entre a CPTM e a Prefeitura. Pedimos a compreensão de todos, lembrando que as pessoas que utilizam esta passagem serão as principais beneficiadas por esta manutenção”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Lorena de Meira.