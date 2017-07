TRE implanta o Processo Judicial Eletrônico em SP

Informação

As questões eleitorais que demandarem a intervenção da Justiça, a partir do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, deverão ser encaminhadas e resolvidas com mais facilidade e rapidez por aquela corte da Justiça. O TRE publicou, na última quinta-feira, a resolução que regula o uso do Processo Judicial Eletrônico no Tribunal. Segundo a assessoria do TRE, o PJE é um sistema informatizado desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal Superior Eleitoral “para tramitação dos feitos eleitorais por meio eletrônico”. A medida traz as informações necessárias para o uso do novo PJE pelos principais interessados, no caso os advogados, promotores e defensores públicos, “como a regulamentação sobre a administração do sistema, cadastro dos usuários, eventuais disponibilidades, entre outros aspectos técnicos e normativos.” Com um detalhe: a princípio, o expediente eletrônico poderá ser utilizado apenas para processos de competência do TRE, ou seja, aqueles que têm início diretamente na segunda instância. De acordo com o Tribunal, até 30 de outubro, haverá um período de adaptação ao novo sistema, em que se facultado permitido o peticionamento tanto pela via tradicional, como pela eletrônica. Os processos iniciados em primeira instância, assim como os que já se encontram tramitando por autos físicos deverão seguir normalmente. O PJE já é utilizado com sucesso em outros tribunais. Sua implantação está seguindo o cronograma determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, fazendo parte das iniciativas ambientalmente sustentáveis do TRE, pois a medida também irá reduzir sensivelmente o consumo de papel, já que a comunicação será feita por computador, via internet.

O Centro Educacional Jabuti (Ceja), com sede no Mogi Moderno, terá 30 dias, contados a partir de ontem, para recorrer da decisão do secretário Regulação e Supervisão da Educação, Henrique Sartori de Almeida Prado, que indeferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por contrariar requisitos legais. Sem o certificado, a instituição fica impedida de receber recursos federais.

Alguns postes da área central de Mogi amanheceram emporcalhados com cartazes com fotos coloridas de todos os vereadores locais, divididos entre os que estariam supostamente “contra e a favor do povo”, em razão da posição de seus partidos, em Brasília, em relação aos projetos de reforma trabalhista e previdenciária. Os cartazes classificam como pró-povo os dois integrantes do PT, e os vereadores do PSB e PC do B. Os autores da obra? Óbvio: se esconderam no anonimato.

Cinco municípios do Alto Tietê deverão receber R$ 690 mil do total de R$ 14,7 milhões destinados pelo Governo do Estado a 88 prefeituras e 15 entidades paulistas. Itaquá terá R$ 120 mil para construir sanitários no Parque Ecológico Municipal; Arujá, R$ 120 mil para uma ambulância; Biritiba, R$ 150 mil para comprar van adaptada, enquanto Suzano receberá R$ 200 mil e Santa Isabel, R$ 100 mil, para custeios.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo considerou irregular o contrato no valor de R$ 1,2 milhão, firmado entre a Prefeitura de Suzano, durante a administração do ex-prefeito Marcelo Candido (PT), para contratação da empresa Eicon – Controles Inteligentes de Negócios Ltda para modernização administrativa, tributária, econômico-fiscal, que permita a integração do cadastro imobiliário para gerar controles financeiros visando reduzir a evasão fiscal do ISS. Além de aplicar uma multa, o TCE encaminhou o processo julgado ilegal para o Ministério Público, que deverá tomar outras providências.

É preciso ser forte e consequente no bem, para não o ver degenerar em males inesperados.

Ruy Barbosa (1849-1923), jurista, escritor, tradutor e político brasileiro