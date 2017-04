Tratar e prevenir

Editorial

Há mais de três anos, Mogi das Cruzes e Região aguardam a ampliação das vagas para o tratamento da dependência química no Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, no Distrito de Jundiapeba, prometida mais uma vez pelo Governo do Estado.

As cidades do Alto Tietê contam com apenas 20 vagas gratuitas para esse tipo de tratamento, ao mesmo tempo em que acompanha o avanço da dependência química, principalmente entre os jovens. De tempo em tempo, o assunto volta. A meta é expandir a capacidade de atendimento com a abertura de mais 64 vagas. Apesar da desconfiança, pelo menos o projeto novamente foi citado pelo governador Geraldo Alckmin, em recente visita a Mogi. Tomara que, dessa vez, o projeto seja para valer.

O crescimento das detenções por tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes e estabelecimentos descobertos em operações policiais dão uma ideia do potente mercado de consumo da Região. O tráfico é indústria bilionária, que enriquece poucos e marca o futuro de milhares de outros – em particular, os jovens traficantes que alternam passagens entre a cadeia e a liberdade das ruas para aliciar mais jovens, e os dependentes químicos.

Mais do que louvável, é uma necessidade melhorar a rede de tratamento a essa parcela da população. A dependência química é um problema de saúde publica, negligenciado pelo Estado que não consegue deter o que alguns especialistas tratam como uma epidemia.

Com acesso restrito ao tratamento público, muitas pessoas recorrem a clínicas particulares, caríssimas, nem sempre confiáveis e com resultado a contento. O que está em jogo é a saúde de uma população que tem chamado mais atenção por causa dos dependentes que permanecem nas ruas, e perambulam desorientados quando estão alterados pelo álcool e outras drogas. Mas, há uma parcela que está dentro de casa, igualmente carente de atenção especializada médica e psiquiátrica.

Além de abrir mais portas para o tratamento gratuito, a dependência química exige prevenção, informação, atividades e equipamentos destinados especificamente à criança, ao jovem, à família, ao educador para evitar que as pessoas sejam alcançadas pelas drogas.

Esse é um tema nevrálgico, enfrentado de uma maneira geral mais de perto quando a vítima do alcoolismo, por exemplo, é um pai, um irmão, um filho.

É situação que não pode ser tratada de maneira extrema – nem todos os consumidores são dependentes. Por isso mesmo, o valor da prevenção, do conhecimento e do discernimento sobre os tênues limites entre o consumo e a dependência química.