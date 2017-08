Transportes autoriza obras no Interior paulista. E Mogi?

Informação

A prova da representatividade política dos representantes de Mogi das Cruzes na área federal pode ser medida a partir de duas notícias divulgadas nesta semana pelo Ministério dos Transportes. A pasta que nos últimos tempos sempre esteve ligada ao PR e que simplesmente engavetou os projetos de construção de dois viadutos sobre os trilhos da ferrovia, nos distritos de Braz Cubas e Jundiapeba, necessários para a vinda do Expresso Leste, em todos os horários, até à Cidade, foi protagonista de duas obras no Interior de São Paulo. O próprio ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, assinou, no dia 8 de agosto passado, a ordem de serviço para transposição da via férrea em Avaré, que deverá estar concluída até o segundo semestre do próximo ano. Ali será construída uma passagem inferior, de 65 metros, além da pavimentação de uma rua que dá acesso ao local, garantindo segurança na área urbana, onde hoje há conflito entre rodovia e ferrovia, com melhoria da trafegabilidade na Região. As obras começam em 35 dias após a assinatura, devendo ficar prontas no segundo semestre do próximo ano. Na mesma solenidade também foi assinada a ordem de serviço para a construção de viaduto destinado à transposição da via férrea, em Botucatu. A obra irá custar R$ 12 milhões e também começa em 30 dias, devendo estar concluída no final de 2018. Serão 140 metros de extensão e 22,4 metros de largura, ligando a Rua José Barbosa à Avenida Zenon Lotufo, com um projeto que inclui ainda uma pista de 3,5 metros de faixa de segurança, passeio e barreira de proteção. Está previsto ainda o asfaltamento de 11 mil m² de pistas no acesso à passagem. Enquanto isso acontece no Interior, Mogi, ao lado da Capital, continua preterida nos planos governamentais, e seus representantes se contentam em ouvir promessas – vãs –, mesmo votando a favor do presidente e fazendo parte de sua base aliada.

Convenção

O vereador Mauro Araújo deverá ser reconduzido ao cargo de presidente do Diretório Municipal do PMDB, na Convenção Municipal que acontecerá no próximo dia 12, no Auditório Tufy Elias Andery, na Câmara de Mogi. O encontro indicará os 45 membros efetivos do Diretório que, por sua vez, elegerão a Executiva Municipal, entre 9 e 13 horas. Para as 11h30 está marcado um ato político que deverá contar com convidados especiais do partido.

Sonho realizado

O padre cantor Alessandro Campos não perde tempo. Dia desses encontrou-se com o empresário de televisão Silvio Santos, num programa do SBT, em São Paulo, e lhe presenteou com um tapete trazido de sua recente viagem a Israel. Antes disso, tietou o “patrão” dizendo que naquele momento estava “realizando um grande sonho, que era de conhecê-lo pessoalmente”. Silvio agradeceu as palavras e o tapete.

Sumiço

Não tem passado despercebida aos observadores mais atentos a ausência do deputado estadual Marcos Damásio (PR) nas mais recentes solenidades realizadas na Cidade e fora dela, envolvendo assuntos relacionados à área de atuação parlamentar e onde estiveram alguns de seus demais colegas de Assembleia. Uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde e a audiência pública relativa ao Orçamento do Estado, na Câmara de Mogi, foram algumas delas. Um sumiço que, a essa altura do jogo político, deixa muita coisa no ar, além dos aviões de carreira, é claro…

Dia dos Pais

Um helicóptero Agusta 109 Power de duas turbinas Pratt & Whitney, dupla pilotagem, trem de pouso retrátil e lugar para seis a sete passageiros, é o novo brinquedo do empresário Henrique Borenstein, controlador da Helbor e da HBR Realty. Chegou às vésperas deste Dia dos Pais. Tem velocidade de cruzeiro de 285 km/h e autonomia para quase cinco horas de voo.

Cotidiano



Frase

Honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas.

Warren Buffett, investidor e filantropo americano, o mais bem sucedido investidor do Século XX e um dos homens mais ricos do planeta