Trânsito inseguro

Cartas

No dia 12 do mês passado, a Administração Municipal lançou a campanha Trânsito Seguro – Mogi pela Vida. Na oportunidade, disse o prefeito Marcus Melo (PSDB): “O objetivo desta campanha é salvar vidas e termos uma Cidade mais segura”. Se esse é o objetivo, por que a Prefeitura ainda não instalou sistema de redução de velocidade nas proximidades da Creche Nossa Senhora do Socorro, situada na confluência das Ruas Ottoni Martins e Maria José Albuquerque, bem como nas imediações da Creche Castelo Forte, situada na Avenida São Paulo, ambas no Bairro do Socorro? Placas para isso, com a indicação “Cuidado – Área Escolar – 30 Km/h” existem e estão à toa há muito tempo em ruas onde não há escolas. São seis as placas que estão sem utilidade e que poderiam ser aproveitadas em outros locais, como nas ruas em que estão as creches acima mencionadas. Duas estão na Avenida Santa Rita (Socorro), duas na Rua Aristeu Ribeiro de Rezende (Socorro), uma na Rua Agostinho Caporali (Vila Oliveira) e uma na Rua Duarte de Freitas (Parque Monte Líbano). É com descasos desse tipo que vamos conseguir uma Cidade mais segura? Placas à toa, onde não são necessárias, são ou não desperdício de dinheiro público? Os usuários das duas creches mencionadas estão inseguros e aguardam providências da Prefeitura.

Paulo Sergio da Silva Pimentel

paulospimentel@yahoo.com.br