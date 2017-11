Trânsito fica abaixo do esperado para a Mogi-Bertioga durante feriado prolongado

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) registrou trânsito bem abaixo do esperado durante o feriado de Finados. A expectativa da Polícia Militar Rodoviária era de que 68 mil veículos utilizassem a Serra do Mar para acessar o litoral, mas o volume foi de apenas 37.656. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no retorno o movimento ficou um pouco maior: 38.384. Durante os cinco dias de operação, houve registo de dois acidentes com vítimas, sendo uma grave e três leves. Além destas ocorrências, um caminhão tombou no km 83,5 na descida da Serra, o que exigiu que fosse utilizada a operação faixa reversa ainda na véspera de feriado, devido à falta de duplicação da rodovia. O trecho é palco de inúmeros acidentes. O mais grave deles aconteceu em junho de 2016, quando 18 pessoas morreram após um ônibus com estudantes tombar no local.

Em toda a Região, a 4ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária registrou 28 acidentes, a metade deles sem vítima. Os demais resultaram em uma pessoa gravemente ferida, uma vítima fatal e outras 14 leves.

No trecho do Alto Tietê da Rodovia Ayrton Senna foram contabilizados durante a Operação Finados 353.620 veículos no sentido Rio de Janeiro e 345.384 viajando rumo à Capital. No período, ocorreram três acidentes, dois deles com vítimas moderadas.

Já em toda a extensão do Corredor Ayrton Senna/ Carvalho Pinto, a Ecopistas marcou a passagem de 983 mil veículos nas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos, durante o feriado prolongado. O pico do volume de tráfego em direção ao interior foi registrado na quinta-feira, entre 11 e 12 horas, quando 11.314 veículos passaram pelas quatro praças de pedágio. Anteontem, no retorno, o pico foi das 15 às 16 horas, quando 12.602 carros utilizaram as rodovias administradas pela Ecopistas.

A Rodovia Presidente Dutra também não teve acidente com vítima fatal no período. Em comparação ao último feriado prolongado, o de Nossa Senhora Aparecida, a CCR NovaDutra registrou saldo positivo na operação. O número de ocorrências caiu de 116 para 98 e os feridos passaram de 69 para 65.

A pane mecânica foi o principal motivo dos atendimentos realizados pela concessionária durante a operação. Dos mais de dois mil socorros realizados pela equipe do SOS Usuário, 40% corresponderam a problemas mecânicos. Na segunda e na terceira colocação aparecem ocorrências de pneu furado (232) e de pane seca (135).